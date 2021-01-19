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Представлен проект социально-экономического развития Беларуси до 2025 года: ВВП должен вырасти на 21,5%

19.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представлен проект социально-экономического развития Беларуси до 2025 года: ВВП должен вырасти на 21,5%

ВВП Беларуси в ближайшие 5 лет должен вырасти на 21,5%, а реальные доходы людей – на 20%! Это предусмотрено проектом программы социально-экономического развития страны. Её представили сегодня в министерстве экономики. 


На презентации собрались представители сразу нескольких ведомств, экономисты и аналитики с разными компетенциями, которые участвовали в разработке важнейшего документа. В центре внимания пятилетней программы социально-экономического развития страны – человек, уровень и качество жизни. Государство продолжит сохранять социальную направленность, и главная цель – рост благосостояния людей. Основное внимание будет уделено доходам, ценам, занятости, доступности жилья, а также высокотехнологичным услугам в здравоохранении и образовании. 

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: «Что касается инновационного развития, то движемся по двум направлениям. Первое – планируем реализовать пять проектов будущего, каждый проект объединит межотраслевые научно-технические и инновационные разработки. Они, в свою очередь, позволят создать новые высокотехнологические направления и сектора экономики. Это электротранспортное машиностроение, биофармацевтический сектор, медицина и умное городское хозяйство. Это почти Br2 млрд инвестиций и создание более 2 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест».

Прорывными точками роста промышленности станут: электроиндустрия и электротранспорт. С запуском БелАЭС открываются широкие возможности для развития этого направления. В новой пятилетке появится и первая госкорпорация. Минэкономики рассчитывает, что она станет значимым игроком на мировом рынке сельскохозяйственной техники. Окончательный вариант программы-2025 будет утвержден после Всебелорусского народного собрания.


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ВВП Беларуси в ближайшие 5 лет должен вырасти на 21,5%, а реальные доходы людей – на 20%! Это предусмотрено проектом программы социально-экономического развития...
 
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