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ФОТОФАКТ: снег выпал в пустыне на территории Алжира и Марокко

19.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ФОТОФАКТ: снег выпал в пустыне на территории Алжира и Марокко

В некоторых регионах Алжира и Марокко выпало большое количество снега, пишет ТАСС со ссылкой на метеорологические службы двух арабских государств. 

В горных районах обеих Алжира и Марокко снег выпадает каждый год и, как правило, лежит на склонах вершин до начала весны. Но этой зимой осадки были особенно обильными. Снег выпал даже на некоторых участках Сахары. 

В Марокко этой зимой осадки лежат в горных районах Рифа, а также Среднего и Высокого Атласа. 

ФОТО: © Karim Bouchetata via REUTERS

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В некоторых регионах Алжира и Марокко выпало большое количество снега, пишет ТАСС со ссылкой на метеорологические службы двух арабских государств.  В горных...
 
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