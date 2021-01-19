ФОТОФАКТ: снег выпал в пустыне на территории Алжира и Марокко

Источник материала: ОНТ

В некоторых регионах Алжира и Марокко выпало большое количество снега, пишет ТАСС со ссылкой на метеорологические службы двух арабских государств.

В горных районах обеих Алжира и Марокко снег выпадает каждый год и, как правило, лежит на склонах вершин до начала весны. Но этой зимой осадки были особенно обильными. Снег выпал даже на некоторых участках Сахары.

В Марокко этой зимой осадки лежат в горных районах Рифа, а также Среднего и Высокого Атласа.

ФОТО: © Karim Bouchetata via REUTERS

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