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Tesla показала процесс производства аккумуляторов

19.01.2021 16:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Tesla показала процесс производства аккумуляторов
Фото: Tesla
Компания Tesla опубликовала видео, в котором показано производство аккумуляторных батарей во Фремонте, штат Калифорния. Это часть кампании по найму новых сотрудников, которые необходимы Tesla в связи с созданием таких же производственных линий на новых заводах в Германии и США.

В сентябре 2020 года компания Tesla представила новый аккумуляторный элемент 4680 и анонсировала создание больших и плоских ячеек, которые должны существенно повысить плотность батарей.

Хотя Tesla и раньше принимала участие в разработке новых аккумуляторных элементов, автопроизводитель всегда полагался на поставщиков, таких как Panasonic, для производства элементов для своих электромобилей. Однако, чтобы создать новые ячейки и снизить затраты, Tesla пришлось разработать новые производственные процессы и переосмыслить производство аккумуляторных элементов. Представляя новые элементы, производитель заявил, что он рассчитывает увеличить емкость и уменьшить стоимость в расчете на единицу емкости.



Компания уже выпускает новые ячейки в небольших объемах на «пилотной установке» во Фремонте. До конца года Tesla рассчитывает довести годовую производственную мощность этого предприятия в 10 ГВт·ч и освоить передовые технологии на новых заводах. В частности, завод в пригороде Берлина должен стать первым предприятием Tesla по производству аккумуляторных батарей 4680.
 
 
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