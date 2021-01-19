Источник материала: UDF



Фото: Tesla

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Tesla показала процесс производства аккумуляторов Выглядит очень красиво.

В сентябре 2020 года компания Tesla представила новый аккумуляторный элемент 4680 и анонсировала создание больших и плоских ячеек, которые должны существенно повысить плотность батарей.Хотя Tesla и раньше принимала участие в разработке новых аккумуляторных элементов, автопроизводитель всегда полагался на поставщиков, таких как Panasonic, для производства элементов для своих электромобилей. Однако, чтобы создать новые ячейки и снизить затраты, Tesla пришлось разработать новые производственные процессы и переосмыслить производство аккумуляторных элементов. Представляя новые элементы, производитель заявил, что он рассчитывает увеличить емкость и уменьшить стоимость в расчете на единицу емкости.Компания уже выпускает новые ячейки в небольших объемах на «пилотной установке» во Фремонте. До конца года Tesla рассчитывает довести годовую производственную мощность этого предприятия в 10 ГВт·ч и освоить передовые технологии на новых заводах. В частности, завод в пригороде Берлина должен стать первым предприятием Tesla по производству аккумуляторных батарей 4680.