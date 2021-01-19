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Будет ли сборная Беларуси участвовать в ЧМ-2021? Что ответил Басков
Источник материала: UDF
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
— Мы очень уважаем труд спортсменов, умеем его ценить. Поэтому, наверное, не имеем морального права действовать, как наши оппоненты, забирая у спортсменов мечту, а у болельщиков — любимую команду. Тем более у нас сейчас молодая сборная. Возможно, кто-то в первый раз поедет на чемпионат мира, — сказал он в прямом эфире российского
Ранее Басков раскритиковал решение IIHF о переносе чемпионата 2021 года из Минска.
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Ранее Басков раскритиковал решение IIHF о переносе чемпионата из Минска.
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