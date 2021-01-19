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На ваших глазах человек провалился под лёд? Рассказываем, что делать

19.01.2021 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что стоит вспомнить перед окунанием, а также инструкция от спасателей как правильно вести себя на сильном морозе и чем может быть полезно мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Об этом и многом другом по случаю Дня спасателей поговорим с нашими гостями. В студии «Большого города» Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска, и Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС.

Илона Волынец, ведущая:
Рыбаки у нас в этом году дисциплинированные?

На ваших глазах человек провалился под лёд? Рассказываем, что делать

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС:
Достаточно много уже в этом году зарегистрировано выходов на лед. Поступают к нам сообщения с достаточно большой периодичностью. Это и дети, и рыбаки. Один из последних случаев спасение на водохранилище Дрозды рыбака, который провалился в полынью и был извлечен оттуда очевидцами, которые позже передали его работникам ОСВОД. В такие морозы, которые складываются на сегодня, лед, по сути, безопасен, но не стоит забывать о том, что в целом нахождение на льду это потенциально опасное занятие.

На ваших глазах человек провалился под лёд? Рассказываем, что делать

Илона Волынец:
Сергей, мне кажется, мы каждый год нашим телезрителям рассказываем о том, как оказывать первую помощь. Но мне кажется, лишним не будет это повторить. Напомните, если на ваших глазах тонет человек, он провалился под лед, что делать? Как правильно себя вести?

Сергей Вечер:
В этой ситуации самое главное это своевременно сообщить службам, телефоны 112 и 101. В первую очередь нужно позвонить. Здесь необходимо ситуацию оценивать достаточно трезво и в первую очередь позаботиться о себе, потому что если лед тонкий и представляет для вас угрозу, то не стоит туда выходить.

Илона Волынец:
То есть, оценивать свои возможности?

На ваших глазах человек провалился под лёд? Рассказываем, что делать

Сергей Вечер:
Конечно, необходимо учитывать и это, свою подготовку, готовность оказать помощь человеку. Если есть какие-то подручные средства, то желательно использовать их с берега. Если нет, то подход к пострадавшему желательно осуществлять либо ползком, либо на четвереньках, чтобы площадь поверхности соприкосновения со льдом сделать больше, тем самым обезопасить от попадания под лед. И подача спасательных средств. Далее необходимо извлечь пострадавшего из воды и транспортировать его в теплое место, если такое имеется. И дальше оказывать первую медицинскую помощь в зависимости от состояния пострадавшего.

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Люди в материале: Сергей Вечер, Илона Волынец, Ольга Мельченко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Что стоит вспомнить перед окунанием, а также инструкция от спасателей – как правильно вести себя на сильном морозе и чем может быть полезно...
 
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