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Венецианская комиссия СЕ оценит совместимость с европейскими стандартами положений уголовного законодательства Беларуси

19.01.2021 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Венецианская комиссия Совета Европы оценит совместимость с европейскими стандартами некоторых положений уголовного законодательства Беларуси. Как сообщает пресс-служба Совета Европы, такой запрос поступил из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

 

Венецианская комиссия СЕ оценит совместимость с европейскими стандартами положений уголовного законодательства Беларуси
Беларусь принимает участие в работе Венецианской комиссии в качестве ассоциированного члена. Фото: tv8.md.

 

"8 декабря 2020 года комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ запросил заключение Венецианской комиссии о совместимости с европейскими стандартами некоторых положений уголовного законодательства, используемых для преследования мирных демонстрантов и членов белорусского Координационного совета", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Венецианской комиссии.

Проект заключения будет подготовлен к пленарному заседанию комиссии, которое пройдет 18—20 марта 2021 года.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Беларусь принимает участие в работе Венецианской комиссии в качестве ассоциированного члена.

 
 
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Венецианская комиссия Совета Европы оценит совместимость с европейскими стандартами некоторых положений уголовного законодательства Беларуси. Как сообщает...
 
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