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Израильтянин о задержании в августе: «Я влюбился в белорусский народ заново»
Источник материала: Навiны
Страница израильтянина Александра Фрумана
Александр Фруман обратился в Naviny.by, прочитав
Александр говорит, что обычные люди в Израиле осуждают насилие, которое творит белорусская власть в отношении народа. И в этом основное отличие от официальной точки зрения государства, гражданином которого является Фруман. Почему так происходит?
Неудавшийся отпуск
В комментарии для Naviny.by Александр Фруман подчеркнул, что как личность сформировался уже будучи гражданином Израиля — отслужил в армии, получил высшее образование, работает в ИТ. Политической ситуацией в Беларуси не интересовался от слова совсем — когда приехал в августе в Минск, даже не знал, что у нас вот-вот пройдут президентские выборы.
Визит в Беларусь Александр планировал целый год — у него есть цель найти больше информации о своих предках, которые жили на Полесье. Супруга и сын Александра приехали еще в июле, а он 7 августа. Снимали квартиру напротив цирка.
Их с женой задержали 10 августа, женщину отпустили, ему же довелось
«Мы хотели попасть домой до протестов, потому что днем ранее видели, что кордоны силовиков препятствовали передвижению по городу. Из окна наблюдали, как задерживают людей.
Вечером 10 августа прошлись по проспекту, в “Белкниге” напротив КГБ купили сыну комиксы на русском языке (он говорит и читает на русском). И я имел неосторожность сделать снимок милицейских щитов, приставленных к автобусу — мне показалось, что будет интересное художественное фото. Думал, что отправлю друзьям, когда появится интернет. Однако не получилось — меня жестко задержали.
И началось путешествие — сидели в автобусе, потом в автозаке, где нас били, затем было Советское РУВД, где мы стояли с поднятыми руками 16 часов, снова били и морально издевались. Потом было Жодино с переполненной камерой».
О синяках на своих ногах мужчина сказал сыну, что упал с велосипеда, но восьмилетний мальчик выучил слово «ОМОН». В его играх он выступает в качестве тех, кто сражается «с нашими».
Горький осадок в результате недопонимания
Александр Фруман полагает, что сделал всё возможное в той ситуации, чтобы посольство знало о его задержании. Он отправил СМС-сообщение журналисту «Радио Свобода» Антону Трофимовичу с просьбой сообщить о его аресте в посольство Израиля:
«Антон на следующее утро 11 августа в 10 часов уведомил по телефону работника посольства, что я арестован. 12 августа моя жена лично пришла в посольство и еще раз сообщила о моем аресте. На следующий день моя родная сестра, проживающая в Минске, увидев мою фамилию в списках задержанных, сразу сообщила в посольство о моем местонахождении (СИЗО в Жодино, камера 26)».
Фруман отметил, что «выйдя за стены тюрьмы около 10 вечера 13 августа, оказался один и на попутках добрых белорусов добирался в Минск с неприятными приключениями».
Потом у него были проблемы с паспортом, который остался в Жодино:
«Естественно, я не хотел возвращаться в это неприятное место, где я испытал не самые лучшие моменты. Тогда в посольстве мне было выставлено требование оплаты штрафа за утерю паспорта, хотя в посольстве прекрасно знали, при каких обстоятельствах он пропал. Причем свой ультиматум работница посольства аргументировала технической невозможностью выпуска нового паспорта без оплаты.
Возмутившись данному требованию, я обратился к общественности посредством моего “Фейсбука” с просьбой оказать давление на посла и пригрозил устроить пикет напротив посольства в Минске. Со мной связались несколько бывших и действующих депутатов Кнессета, представителей еврейской диаспоры в Беларуси, а также послы Израиля в других странах.
Как результат оказанного давления, посол выдал мне новый паспорт на следующий день, чем хоть немного спас свою репутацию и репутацию государства Израиль».
Всё время после освобождения Александр с семьей находился за городом — было страшно возвращаться в Минск. Улетели в Израиль 25 августа, как и планировали.
В Израиле Фруман подал заявление на действия белорусских силовиков в местное отделение полиции, но в возбуждении уголовного дела ему отказали.
«На данном этапе я нахожусь в посттравматической депрессии и провожу встречи с психологом в надежде справиться с пережитым мной в застенках белорусских правоохранительных органов и с безразличием страны, гражданином которой я являюсь, — рассказал Александр. — Также ищу пути по подаче заявления о возбуждении уголовного дела по универсальной юрисдикции в демократических странах Европы, так как в Израиле я не вижу способа достижения правосудия и справедливости».
По этому вопросу Фруман находится «в постоянном контакте» с советниками Светланы Тихановской и правозащитными организациями. «Также провожу собственное частное расследование с целью идентификации моих мучителей, в котором уже есть некоторые успехи», — поделился Александр.
Фруман поддерживает переписку в социальных сетях с другими гражданами Израиля, которые были задержаны в августе 2020 во время протестов в Беларуси. Он уверен, что «когда победит протест, люди консолидируются, будут давать показания и участвовать как потерпевшие в судах над своими мучителями».
Он уверен, что возмездие неизбежно: «Те люди, которые отдавали приказы, позволяли происходить пыткам и насилию над мирными людьми, должны понести серьезную ответственность. Люди, которые физически воздействовали на задержанных, также должны быть наказаны. По моему мнению, к тем, кто насилия не проявлял, необходимо проявить снисхождение. Я видел милиционеров в Советском РУВД и жодинской тюрьме, которые лояльно относились к задержанным, не проявляли жестокости. Поэтому я бы предостерег белорусов от непродуманной обширной люстрации, которая могла бы спровоцировать еще больший раскол в белорусском обществе».
«Требуем осудить насилие»
Августовские события совершенно изменили представление Александра Фрумана о его родине.
«Я не интересовался тем, что происходит в Беларуси, среди прочего потому, что в политическом плане происходило одно и то же, а люди были не активны. Теперь я влюбился в белорусский народ заново. Ранее считал, что белорусы не хотят отстаивать свои права, а в августе я увидел иное», — рассказал Александр.
«Да, я не являюсь гражданином Беларуси, но я солидарен с белорусским народом. Я хочу приблизить победу демократии на своей родине. В августе мне было просто интересно, теперь для меня происходящее очень важно», — подчеркнул Фруман.
Сейчас Александра старается помогать белорусам, чем может — включился в деятельность обществе выходцев из Беларуси в Израиле.
«Выходцы из Беларуси в разных странах могут помочь своей родине, организовывая материальную помощь пострадавшим, проводя информационные кампании. Мы можем, пользуясь своей безопасностью, поскольку находимся за границей, помогать администрировать различные чаты, помогать обеспечивать информационную безопасность», — пояснил Александр.
Позиция государства и позиция народа Израиля в отношении событий в Беларуси отличаются, считает собеседник Naviny.by.
«Есть небольшая часть населения Израиля, которая отождествляет Лукашенко с каким-то порядком и сохранностью страны, но большинство израильтян солидарны со стремлением Беларуси к демократии, настоящим выборам, освобождению политзаключенных», — отметил Александр Фруман.
Он всегда помнит, что «Беларусь — особая страна, единственное место на земле, где еврейский народ получил официальный статус — идиш был одним из государственных языков БССР. Здесь родились президенты Израиля и видные деятели».
Справка
Добавим, что Декларацию независимости Израиля вместе с будущим премьер-министром страны Давидом Бен-Гурионом
«Исходя из этого, мы считаем, что наше правительство должно отреагировать на происходящее в Беларуси. Мы не требуем многого, но требуем осуждения происходящего насилия над белорусским народом со стороны властей», — сказал собеседник Naviny.by.
Он понимает, почему Израиль стал чуть ли не единственной демократической страной, не осудившей насилие в Беларуси. По его мнению, это связано с тем, что посольство Израиля и государство в целом вынуждены защищать евреев, которые живут в Беларуси.
Во-первых, сказал Александр Фруман, в случае напряженности отношений с Израилем белорусские власти могут препятствовать репатриации евреев из Беларуси в Израиль. В силах белорусских властей в отместку за какую-то позицию Израиля препятствовать деятельности бюро по связям «Натив» (израильское госучреждение, созданное для связи с евреями Советского Союза и стран Восточной Европы, координации борьбы за их право на репатриацию и организации их выезда в Израиль. — Naviny.by), «и c репатриацией возникнут серьезные проблемы».
Во-вторых, сказал Фруман, Израиль опасается, что в Беларуси начнут препятствовать деятельности ряда общественных организаций, которые оказывают социальную, гуманитарную и образовательную поддержку и помощь местным евреям.
«Мы единственная демократия на Ближнем Востоке, и надо оставаться верными демократическим принципам. Я бы хотел увидеть не санкции со стороны Израиля, а осуждение насилия, потому что осуждать насилие — это нормально», — уверен Александр Фруман.
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Белорусская диаспора в Израиле требует от руководства своей страны осудить насилие режима Лукашенко в отношении мирных граждан.
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