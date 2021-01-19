Израильтянин о задержании в августе: «Я влюбился в белорусский народ заново»

Страница израильтянина Александра Фрумана в «Фейсбуке» пестрит бело-красно-белыми флагами. Он уехал в Израиль 22 года назад, когда ему было 19 лет, а теперь открыл свою родину — Беларусь — заново. В августе оказался в Минске, был задержан.





Александр Фруман обратился в Naviny.by, прочитав интервью нового посла Израиля в Беларуси Алекса Гольдмана-Шаймана нашему изданию. Фруман не согласен с позицией посольства относительно ситуации с его задержанием в Минске. И в целом критикует власти Израиля за молчание по поводу всего, что сегодня происходит в Беларуси.

Александр говорит, что обычные люди в Израиле осуждают насилие, которое творит белорусская власть в отношении народа. И в этом основное отличие от официальной точки зрения государства, гражданином которого является Фруман. Почему так происходит?

Неудавшийся отпуск

В комментарии для Naviny.by Александр Фруман подчеркнул, что как личность сформировался уже будучи гражданином Израиля — отслужил в армии, получил высшее образование, работает в ИТ. Политической ситуацией в Беларуси не интересовался от слова совсем — когда приехал в августе в Минск, даже не знал, что у нас вот-вот пройдут президентские выборы.

Визит в Беларусь Александр планировал целый год — у него есть цель найти больше информации о своих предках, которые жили на Полесье. Супруга и сын Александра приехали еще в июле, а он 7 августа. Снимали квартиру напротив цирка.



Александр Фруман с супругой Инессой

Их с женой задержали 10 августа, женщину отпустили, ему же довелось пройти через тяжелые испытания :

«Мы хотели попасть домой до протестов, потому что днем ранее видели, что кордоны силовиков препятствовали передвижению по городу. Из окна наблюдали, как задерживают людей.

Вечером 10 августа прошлись по проспекту, в “Белкниге” напротив КГБ купили сыну комиксы на русском языке (он говорит и читает на русском). И я имел неосторожность сделать снимок милицейских щитов, приставленных к автобусу — мне показалось, что будет интересное художественное фото. Думал, что отправлю друзьям, когда появится интернет. Однако не получилось — меня жестко задержали.

И началось путешествие — сидели в автобусе, потом в автозаке, где нас били, затем было Советское РУВД, где мы стояли с поднятыми руками 16 часов, снова били и морально издевались. Потом было Жодино с переполненной камерой».

О синяках на своих ногах мужчина сказал сыну, что упал с велосипеда, но восьмилетний мальчик выучил слово «ОМОН». В его играх он выступает в качестве тех, кто сражается «с нашими».

Горький осадок в результате недопонимания

Александр Фруман полагает, что сделал всё возможное в той ситуации, чтобы посольство знало о его задержании. Он отправил СМС-сообщение журналисту «Радио Свобода» Антону Трофимовичу с просьбой сообщить о его аресте в посольство Израиля:

«Антон на следующее утро 11 августа в 10 часов уведомил по телефону работника посольства, что я арестован. 12 августа моя жена лично пришла в посольство и еще раз сообщила о моем аресте. На следующий день моя родная сестра, проживающая в Минске, увидев мою фамилию в списках задержанных, сразу сообщила в посольство о моем местонахождении (СИЗО в Жодино, камера 26)».

Фруман отметил, что «выйдя за стены тюрьмы около 10 вечера 13 августа, оказался один и на попутках добрых белорусов добирался в Минск с неприятными приключениями».

Потом у него были проблемы с паспортом, который остался в Жодино:

«Естественно, я не хотел возвращаться в это неприятное место, где я испытал не самые лучшие моменты. Тогда в посольстве мне было выставлено требование оплаты штрафа за утерю паспорта, хотя в посольстве прекрасно знали, при каких обстоятельствах он пропал. Причем свой ультиматум работница посольства аргументировала технической невозможностью выпуска нового паспорта без оплаты.

Возмутившись данному требованию, я обратился к общественности посредством моего “Фейсбука” с просьбой оказать давление на посла и пригрозил устроить пикет напротив посольства в Минске. Со мной связались несколько бывших и действующих депутатов Кнессета, представителей еврейской диаспоры в Беларуси, а также послы Израиля в других странах.

Как результат оказанного давления, посол выдал мне новый паспорт на следующий день, чем хоть немного спас свою репутацию и репутацию государства Израиль».





Всё время после освобождения Александр с семьей находился за городом — было страшно возвращаться в Минск. Улетели в Израиль 25 августа, как и планировали.

В Израиле Фруман подал заявление на действия белорусских силовиков в местное отделение полиции, но в возбуждении уголовного дела ему отказали.

«На данном этапе я нахожусь в посттравматической депрессии и провожу встречи с психологом в надежде справиться с пережитым мной в застенках белорусских правоохранительных органов и с безразличием страны, гражданином которой я являюсь, — рассказал Александр. — Также ищу пути по подаче заявления о возбуждении уголовного дела по универсальной юрисдикции в демократических странах Европы, так как в Израиле я не вижу способа достижения правосудия и справедливости».

По этому вопросу Фруман находится «в постоянном контакте» с советниками Светланы Тихановской и правозащитными организациями. «Также провожу собственное частное расследование с целью идентификации моих мучителей, в котором уже есть некоторые успехи», — поделился Александр.

Фруман поддерживает переписку в социальных сетях с другими гражданами Израиля, которые были задержаны в августе 2020 во время протестов в Беларуси. Он уверен, что «когда победит протест, люди консолидируются, будут давать показания и участвовать как потерпевшие в судах над своими мучителями».





Он уверен, что возмездие неизбежно: «Те люди, которые отдавали приказы, позволяли происходить пыткам и насилию над мирными людьми, должны понести серьезную ответственность. Люди, которые физически воздействовали на задержанных, также должны быть наказаны. По моему мнению, к тем, кто насилия не проявлял, необходимо проявить снисхождение. Я видел милиционеров в Советском РУВД и жодинской тюрьме, которые лояльно относились к задержанным, не проявляли жестокости. Поэтому я бы предостерег белорусов от непродуманной обширной люстрации, которая могла бы спровоцировать еще больший раскол в белорусском обществе».

«Требуем осудить насилие»

Августовские события совершенно изменили представление Александра Фрумана о его родине.

«Я не интересовался тем, что происходит в Беларуси, среди прочего потому, что в политическом плане происходило одно и то же, а люди были не активны. Теперь я влюбился в белорусский народ заново. Ранее считал, что белорусы не хотят отстаивать свои права, а в августе я увидел иное», — рассказал Александр.

«Да, я не являюсь гражданином Беларуси, но я солидарен с белорусским народом. Я хочу приблизить победу демократии на своей родине. В августе мне было просто интересно, теперь для меня происходящее очень важно», — подчеркнул Фруман.

Сейчас Александра старается помогать белорусам, чем может — включился в деятельность обществе выходцев из Беларуси в Израиле.

«Выходцы из Беларуси в разных странах могут помочь своей родине, организовывая материальную помощь пострадавшим, проводя информационные кампании. Мы можем, пользуясь своей безопасностью, поскольку находимся за границей, помогать администрировать различные чаты, помогать обеспечивать информационную безопасность», — пояснил Александр.





Позиция государства и позиция народа Израиля в отношении событий в Беларуси отличаются, считает собеседник Naviny.by.

«Есть небольшая часть населения Израиля, которая отождествляет Лукашенко с каким-то порядком и сохранностью страны, но большинство израильтян солидарны со стремлением Беларуси к демократии, настоящим выборам, освобождению политзаключенных», — отметил Александр Фруман.

Он всегда помнит, что «Беларусь — особая страна, единственное место на земле, где еврейский народ получил официальный статус — идиш был одним из государственных языков БССР. Здесь родились президенты Израиля и видные деятели».

Справка

Добавим, что Декларацию независимости Израиля вместе с будущим премьер-министром страны Давидом Бен-Гурионом подписали в Тель-Авиве члены Временного Государственного совета — могилевчанин Элиягу Мсир Берлин, уроженец Волковыска Зерах Варгафтиг и Агарон Цизлинг из Нарочевичей Минской области.

«Исходя из этого, мы считаем, что наше правительство должно отреагировать на происходящее в Беларуси. Мы не требуем многого, но требуем осуждения происходящего насилия над белорусским народом со стороны властей», — сказал собеседник Naviny.by.

Он понимает, почему Израиль стал чуть ли не единственной демократической страной, не осудившей насилие в Беларуси. По его мнению, это связано с тем, что посольство Израиля и государство в целом вынуждены защищать евреев, которые живут в Беларуси.

Во-первых, сказал Александр Фруман, в случае напряженности отношений с Израилем белорусские власти могут препятствовать репатриации евреев из Беларуси в Израиль. В силах белорусских властей в отместку за какую-то позицию Израиля препятствовать деятельности бюро по связям «Натив» (израильское госучреждение, созданное для связи с евреями Советского Союза и стран Восточной Европы, координации борьбы за их право на репатриацию и организации их выезда в Израиль. — Naviny.by), «и c репатриацией возникнут серьезные проблемы».

Во-вторых, сказал Фруман, Израиль опасается, что в Беларуси начнут препятствовать деятельности ряда общественных организаций, которые оказывают социальную, гуманитарную и образовательную поддержку и помощь местным евреям.

«Мы единственная демократия на Ближнем Востоке, и надо оставаться верными демократическим принципам. Я бы хотел увидеть не санкции со стороны Израиля, а осуждение насилия, потому что осуждать насилие — это нормально», — уверен Александр Фруман.