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На видео показали необычный ASUS ROG Phone 5 с дополнительным экраном (видео)

19.01.2021 16:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появилось короткое видео, на котором демонстрируется дополнительный экран геймерского смартфона ASUS ROG Phone 5. Дисплей имеет небольшую диагональ и предназначен для вывода уведомлений и сопутствующей информации. Также ролик позволяет оценить дизайн неанонсированного мобильника. Стоит отметить, что финальное название смартфона ASUS может отличаться.

Предполагается, что ASUS ROG Phone 5 получит 6,6-дюймовый основной OLED-дисплей с высоким показателем обновления экрана. Вероятно, смартфон будет базироваться на топовом чипе Snapdragon 888, а емкость батареи составит 6000 мАч.

Согласно предварительной информации, в смартфоне реализована поддержка быстрой зарядки на 65 Ватт, а основная камера — 64-мегапиксельная.

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В сети появилось короткое видео, на котором демонстрируется дополнительный экран геймерского смартфона ASUS ROG Phone 5. Дисплей имеет небольшую диагональ и...
 
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