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На видео показали необычный ASUS ROG Phone 5 с дополнительным экраном (видео)
Источник материала: Onliner
В сети появилось короткое видео, на котором демонстрируется дополнительный экран геймерского смартфона ASUS ROG Phone 5. Дисплей имеет небольшую диагональ и предназначен для вывода уведомлений и сопутствующей информации. Также ролик позволяет оценить дизайн неанонсированного мобильника. Стоит отметить, что финальное название смартфона ASUS может отличаться.
Предполагается, что ASUS ROG Phone 5 получит 6,6-дюймовый основной OLED-дисплей с высоким показателем обновления экрана. Вероятно, смартфон будет базироваться на топовом чипе Snapdragon 888, а емкость батареи составит 6000 мАч.
Согласно предварительной информации, в смартфоне реализована поддержка быстрой зарядки на 65 Ватт, а основная камера — 64-мегапиксельная.
Android, экран 6.59" AMOLED (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 865+, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.59" AMOLED (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 855+, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
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В сети появилось короткое видео, на котором демонстрируется дополнительный экран геймерского смартфона ASUS ROG Phone 5. Дисплей имеет небольшую диагональ и...
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