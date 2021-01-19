Летняя забастовка на «Беларуськалии». Что решил Верховный суд?

Источник материала: Onliner

Жаркий август и массовые забастовки рабочих остались позади. Сейчас уже сложно поверить в то, что многотысячные коллективы, оставив станки и конвейеры, среди бела дня вываливали через проходные на улицы и шли по городам с плакатами и политическими требованиями. Одними из самых активных участников забастовочного движения на какое-то время стали шахтеры «Беларуськалия». Почти половина работников рудоуправлений (а это около шести тысяч человек) подписалась под намерением бастовать. Добыча в шахтах даже прерывалась на два дня, но потом все вернулось на круги своя.

Когда страсти поутихли, прокурор Минской области в интересах предприятия ОАО «Беларуськалий» предъявил иск к представителям стачечного комитета, так сказать, чтобы Фемида проверила правомерность забастовки (все же она была основана не на трудовых спорах, а политических требованиях). Первый суд по делу состоялся 11 сентября. Решение было вынесено довольно оперативно, суд признал забастовку незаконной, сославшись на ст. 388 Трудового кодекса РБ, которая регламентирует правила проведения забастовок.

Представители стачкома это так не оставили и прошли все этапы оспаривания вынесенного решения. Сегодня дело рассматривала высшая инстанция — Верховный суд. Как сообщает телеграм-канал «Стачком ОАО „Беларуськалий“» , результат не был непредсказуемым: «Решение областного суда оставить неизменным». Таким образом, забастовка признана незаконной. Также стачкомовцы отмечают, что представителей предприятия на вынесении решения суда не было.