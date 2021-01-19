"Светлое будущее" после 26 лет у власти: Лукашенко заявил, что отапливать города надо дровами. Газ - это дорого









Лукашенко 19 января принял с докладом министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу и заместителя премьер-министра Александра Субботина. Он назвал лесное хозяйство фундаментальной отраслью и заявил, что дома нужно отапливать дровами, чтобы сократить потребление природного газа.





"Мы поставили пеллетные заводы, начали выработку ценнейшего топлива. И вот как вы мне докладываете, у нас все законтрактовано и все предприятия смогли выйти на прибыль. Спрос на данную продукцию всегда будет. Это очень выгодная для нас продукция. Не нужно, чтобы в лесу сгнила эта, как вы ее называете, низкокачественная древесина.





Мы сможем ее переработать в дрова и продать с высокой рентабельностью. Европа как раз это скупает. И не только Европа! Нам нужно свои потребности закрыть и четко определиться, сколько нужно щепы, пеллет и прочего для того, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего же мы жжем импортный ресурс, если у нас под ногами огромный этот ресурс.



