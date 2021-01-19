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"Это может случиться везде, если людям позволить" Как обычные женщины стали палачами
Источник материала: Партизан
Важная история для понимания нынешних беларуских реалий.
Равенсбрюк в 1945 году
"Для работы на военном объекте требуются физически здоровые служащие женского пола в возрасте от 20 до 40 лет. Хорошая зарплата, бесплатное питание, проживание и одежда гарантируются", - гласило объявление в одной из немецких газет в 1944 году.
В нем не было упомянуто, что "одежда" - это эсэсовская форма, а "объект" - женский концлагерь Равенсбрюк примерно в 80 километрах севернее Берлина.
На месте деревянных бараков для заключенных давно осталось пустое каменистое поле. Но восемь солидных коттеджей в старогерманском стиле, с балкончиками и деревянными ставнями, на месте. В них жили надзирательницы, некоторые со своими детьми.
"Лучшее время в моей жизни"
С балконов они могли любоваться лесом и живописным озером. "Это было лучшее время в моей жизни", - сказала одна из них спустя десятилетия.
Из окон своих спален они могли наблюдать также колонны заключенных и трубу крематория.
"Посетители мемориала задают нам массу вопросов об этих женщинах. Мужчины интересуют их меньше, - говорит директор музея Андреа Генест, показывая мне квартиры надзирательниц.- Людям трудно представить, что женщины могли быть столь жестоки".
Многие надзирательницы происходили из небогатых семей, недоучились в школе и шли в концлагерь ради зарплаты, жилья и финансовой независимости. "Служба здесь казалась им привлекательней работы на фабрике", - говорит доктор Генест.
Многие подверглись промыванию мозгов в нацистских детских и юношеских организациях и, по его словам, верили, что приносят обществу пользу, борясь с врагами.
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Ад с удобствами
В одном из домов развернута новая фотовыставка, посвященная тому, как надзирательницы проводили свободное время. Большинство женщин на снимках - от 20 до 30 лет, хорошенькие, с модными прическами.
Вот они улыбаются за кофе с пирожными. Вот, смеясь и держась за руки, идут по лесу, выгуливая собак.
Мирные невинные сцены - пока вы не обратите внимание на эсэсовские руны на одежде, и не вспомните, что эти эльзасские овчарки - лагерные псы, натасканные на людей.
Персонал нацистских концлагерей насчитывал около 3,5 тысячи женщин, и все они начинали службу в Равенсбрюке. Некоторых потом переводили в Освенцим, Берген-Бельзен и другие места.
"Это были страшные люди", - говорит мне по телефону из Лондона 98-летняя Сельма ван де Перр. Нидерландская еврейка, она участвовала в Сопротивлении и потому попала в Равенсбрюк, предназначавшийся в основном для политзаключенных.
"Им нравилась их работа, потому что она давала власть. Они очень плохо обращались с заключенными. Избивали".
Сельма была подпольщицей в оккупированных нацистами Нидерландах и спасала еврейские семьи. В сентябре прошлого года она выпустила в Великобритании книгу об этом "Меня зовут Сельма". В нынешнем году книга выйдет в ряде стран, включая Германию.
Родители и младшая сестра Сельмы погибли в концлагерях. Почти каждый год она приезжает в Равенсбрюк на памятные мероприятия.
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