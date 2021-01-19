"Это может случиться везде, если людям позволить" Как обычные женщины стали палачами

"Для работы на военном объекте требуются физически здоровые служащие женского пола в возрасте от 20 до 40 лет. Хорошая зарплата, бесплатное питание, проживание и одежда гарантируются", - гласило объявление в одной из немецких газет в 1944 году.





В нем не было упомянуто, что "одежда" - это эсэсовская форма, а "объект" - женский концлагерь Равенсбрюк примерно в 80 километрах севернее Берлина.





На месте деревянных бараков для заключенных давно осталось пустое каменистое поле. Но восемь солидных коттеджей в старогерманском стиле, с балкончиками и деревянными ставнями, на месте. В них жили надзирательницы, некоторые со своими детьми.





"Лучшее время в моей жизни"

С балконов они могли любоваться лесом и живописным озером. "Это было лучшее время в моей жизни", - сказала одна из них спустя десятилетия.





Из окон своих спален они могли наблюдать также колонны заключенных и трубу крематория.





"Посетители мемориала задают нам массу вопросов об этих женщинах. Мужчины интересуют их меньше, - говорит директор музея Андреа Генест, показывая мне квартиры надзирательниц.- Людям трудно представить, что женщины могли быть столь жестоки".





Многие надзирательницы происходили из небогатых семей, недоучились в школе и шли в концлагерь ради зарплаты, жилья и финансовой независимости. "Служба здесь казалась им привлекательней работы на фабрике", - говорит доктор Генест.





Многие подверглись промыванию мозгов в нацистских детских и юношеских организациях и, по его словам, верили, что приносят обществу пользу, борясь с врагами.

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Ад с удобствами

В одном из домов развернута новая фотовыставка, посвященная тому, как надзирательницы проводили свободное время. Большинство женщин на снимках - от 20 до 30 лет, хорошенькие, с модными прическами.





Вот они улыбаются за кофе с пирожными. Вот, смеясь и держась за руки, идут по лесу, выгуливая собак.





Мирные невинные сцены - пока вы не обратите внимание на эсэсовские руны на одежде, и не вспомните, что эти эльзасские овчарки - лагерные псы, натасканные на людей.





Персонал нацистских концлагерей насчитывал около 3,5 тысячи женщин, и все они начинали службу в Равенсбрюке. Некоторых потом переводили в Освенцим, Берген-Бельзен и другие места.





"Это были страшные люди", - говорит мне по телефону из Лондона 98-летняя Сельма ван де Перр. Нидерландская еврейка, она участвовала в Сопротивлении и потому попала в Равенсбрюк, предназначавшийся в основном для политзаключенных.





"Им нравилась их работа, потому что она давала власть. Они очень плохо обращались с заключенными. Избивали".





Сельма была подпольщицей в оккупированных нацистами Нидерландах и спасала еврейские семьи. В сентябре прошлого года она выпустила в Великобритании книгу об этом "Меня зовут Сельма". В нынешнем году книга выйдет в ряде стран, включая Германию.





Родители и младшая сестра Сельмы погибли в концлагерях. Почти каждый год она приезжает в Равенсбрюк на памятные мероприятия.



"Кровавая Бригида" и "Анна-револьвер"

Равенсбрюк был самым большим женским лагерем в Третьем рейхе. Через него прошли больше 120 тысяч узниц со всей Европы. Среди них были как борцы Сопротивления и противники гитлеровского режима из самой Германии, так и женщины, которых нацисты считали ненужными для общества: еврейки, лесбиянки, проститутки и бездомные.





По меньшей мере 30 тысяч заключенных погибли. Некоторых повесили или задушили газом, но большинство умерли от недоедания, болезней и непосильного труда.





Били, мучили и убивали женщины-надзирательницы. Некоторым из них заключенные давали клички вроде "Кровавая Бригида" и "Анна-револьвер".





Во время послевоенных процессов над нацистами одну из них, Ирму Грезе, пресса прозвала "красавицей-чудовищем". Молодая привлекательная блондинка была признана виновной в убийствах и повешена.





Сексапильная белокурая садистка в черной форме сделалась клише в фильмах и комиксах. Наиболее известен немецкий роман "Чтец", по которому в 2008 году был снят одноименный фильм с Кейт Уинслет в главной роли.





Но лишь 77 надзирательниц гитлеровских лагерей были привлечены к ответственности, а осуждены еще меньше.





Они представлялись ничего не понимавшими подручными, что легко принималось на веру в патриархальном обществе Западной Германии.





Впоследствии многие эти женщины не вспоминали прошлое. Они вышли замуж, сменили фамилии и растворились в послевоенной среде.





Герта Боте получила срок за ужасающие жестокости, отсидела несколько лет, была помилована британскими оккупационными властями, а в 1999 году, незадолго до смерти, заявила в интервью, что не раскаивается.





"Совершила ли я в жизни ошибку? Нет. Мне пришлось пойти на это, иначе меня саму посадили бы туда", - утверждала она.





Главный урок

Бывшие охранники часто прибегали к подобному оправданию. Но это лукавство.





Архивы Равенсбрюка подтверждают, что многие новенькие увольнялись, увидев, чем им предстоит заниматься. Никто их не удерживал, и никаких отрицательных последствий для них это не имело.





Я спрашиваю Сельму, считает ли она своих бывших мучительниц дьяволами во плоти.





"Я думаю, они были обычными людьми, творившими дьявольские дела. Думаю, на такое способны многие, даже здесь, в Англии. Думаю, это может случиться везде, если людям позволить", - ответила она.





В этом и состоит главный урок прошлого для современности, считает бывшая узница.