ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Это может случиться везде, если людям позволить" Как обычные женщины стали палачами

19.01.2021 16:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Важная история для понимания нынешних беларуских реалий.

"Это может случиться везде, если людям позволить" Как обычные женщины стали палачами
1 из 6
Равенсбрюк в 1945 году

"Для работы на военном объекте требуются физически здоровые служащие женского пола в возрасте от 20 до 40 лет. Хорошая зарплата, бесплатное питание, проживание и одежда гарантируются", - гласило объявление в одной из немецких газет в 1944 году.

В нем не было упомянуто, что "одежда" - это эсэсовская форма, а "объект" - женский концлагерь Равенсбрюк примерно в 80 километрах севернее Берлина.

На месте деревянных бараков для заключенных давно осталось пустое каменистое поле. Но восемь солидных коттеджей в старогерманском стиле, с балкончиками и деревянными ставнями, на месте. В них жили надзирательницы, некоторые со своими детьми.

"Лучшее время в моей жизни"

С балконов они могли любоваться лесом и живописным озером. "Это было лучшее время в моей жизни", - сказала одна из них спустя десятилетия.

Из окон своих спален они могли наблюдать также колонны заключенных и трубу крематория.

"Посетители мемориала задают нам массу вопросов об этих женщинах. Мужчины интересуют их меньше, - говорит директор музея Андреа Генест, показывая мне квартиры надзирательниц.- Людям трудно представить, что женщины могли быть столь жестоки".

Многие надзирательницы происходили из небогатых семей, недоучились в школе и шли в концлагерь ради зарплаты, жилья и финансовой независимости. "Служба здесь казалась им привлекательней работы на фабрике", - говорит доктор Генест.

Многие подверглись промыванию мозгов в нацистских детских и юношеских организациях и, по его словам, верили, что приносят обществу пользу, борясь с врагами.
#1#

Ад с удобствами

В одном из домов развернута новая фотовыставка, посвященная тому, как надзирательницы проводили свободное время. Большинство женщин на снимках - от 20 до 30 лет, хорошенькие, с модными прическами.

Вот они улыбаются за кофе с пирожными. Вот, смеясь и держась за руки, идут по лесу, выгуливая собак.

Мирные невинные сцены - пока вы не обратите внимание на эсэсовские руны на одежде, и не вспомните, что эти эльзасские овчарки - лагерные псы, натасканные на людей.

Персонал нацистских концлагерей насчитывал около 3,5 тысячи женщин, и все они начинали службу в Равенсбрюке. Некоторых потом переводили в Освенцим, Берген-Бельзен и другие места.

"Это были страшные люди", - говорит мне по телефону из Лондона 98-летняя Сельма ван де Перр. Нидерландская еврейка, она участвовала в Сопротивлении и потому попала в Равенсбрюк, предназначавшийся в основном для политзаключенных.

"Им нравилась их работа, потому что она давала власть. Они очень плохо обращались с заключенными. Избивали".

Сельма была подпольщицей в оккупированных нацистами Нидерландах и спасала еврейские семьи. В сентябре прошлого года она выпустила в Великобритании книгу об этом "Меня зовут Сельма". В нынешнем году книга выйдет в ряде стран, включая Германию.

Родители и младшая сестра Сельмы погибли в концлагерях. Почти каждый год она приезжает в Равенсбрюк на памятные мероприятия.


"Кровавая Бригида" и "Анна-револьвер"

Равенсбрюк был самым большим женским лагерем в Третьем рейхе. Через него прошли больше 120 тысяч узниц со всей Европы. Среди них были как борцы Сопротивления и противники гитлеровского режима из самой Германии, так и женщины, которых нацисты считали ненужными для общества: еврейки, лесбиянки, проститутки и бездомные.

По меньшей мере 30 тысяч заключенных погибли. Некоторых повесили или задушили газом, но большинство умерли от недоедания, болезней и непосильного труда.

Били, мучили и убивали женщины-надзирательницы. Некоторым из них заключенные давали клички вроде "Кровавая Бригида" и "Анна-револьвер".

Во время послевоенных процессов над нацистами одну из них, Ирму Грезе, пресса прозвала "красавицей-чудовищем". Молодая привлекательная блондинка была признана виновной в убийствах и повешена.

Сексапильная белокурая садистка в черной форме сделалась клише в фильмах и комиксах. Наиболее известен немецкий роман "Чтец", по которому в 2008 году был снят одноименный фильм с Кейт Уинслет в главной роли.

Но лишь 77 надзирательниц гитлеровских лагерей были привлечены к ответственности, а осуждены еще меньше.

Они представлялись ничего не понимавшими подручными, что легко принималось на веру в патриархальном обществе Западной Германии.

Впоследствии многие эти женщины не вспоминали прошлое. Они вышли замуж, сменили фамилии и растворились в послевоенной среде.

Герта Боте получила срок за ужасающие жестокости, отсидела несколько лет, была помилована британскими оккупационными властями, а в 1999 году, незадолго до смерти, заявила в интервью, что не раскаивается.

"Совершила ли я в жизни ошибку? Нет. Мне пришлось пойти на это, иначе меня саму посадили бы туда", - утверждала она.

Главный урок

Бывшие охранники часто прибегали к подобному оправданию. Но это лукавство.

Архивы Равенсбрюка подтверждают, что многие новенькие увольнялись, увидев, чем им предстоит заниматься. Никто их не удерживал, и никаких отрицательных последствий для них это не имело.

Я спрашиваю Сельму, считает ли она своих бывших мучительниц дьяволами во плоти.

"Я думаю, они были обычными людьми, творившими дьявольские дела. Думаю, на такое способны многие, даже здесь, в Англии. Думаю, это может случиться везде, если людям позволить", - ответила она.

В этом и состоит главный урок прошлого для современности, считает бывшая узница.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важная история для понимания нынешних беларуских реалий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Геологические структуры на Марсе оказались следами нескольких ледниковых эпох
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by