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У политзаключенного Игоря Лосика, который держит голодовку 36 дней, ухудшилось состояние здоровье
Источник материала: Хартия'97
У политзаключенного Игоря Лосика, который держит голодовку 36 дней, ухудшилось состояние здоровье
Однако блогер сдаваться не собирается.
Здоровье политзаключенного, блогера Игоря Лосика, который держит голодовку в жодинском СИЗО с 15 декабря, ухудшилось. Об этом сообщил
По словам адвоката, Игорь не хочет останавливаться и намерен продолжать голодовку.
«Чувствует он себя хуже, чем во время прошлой встречи. Игорь сам мне это сказал. У него появилась слабость и проблемы с давлением. Утром оно очень низкое, прямо очень. Вечером повышенное. Давление Игорю измеряет врач, он тоже интересуется его самочувствием. Также были разговоры с психологом у Игоря», – рассказал адвокат.
Адвокат рассказал, что Игорь стал получать письма. В пятницу он получил около 80 писем.
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Однако блогер сдаваться не собирается.
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