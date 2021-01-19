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Как быстро запомнить главные правила безопасности? МЧС создало для этого мобильное приложение и мультфильм

19.01.2021 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Практически пять лет существует мобильное приложение, которое называется «МЧС Беларуси: помощь рядом». Но не все белорусы знают о его существовании. На кого оно рассчитано и кому может быть полезно? Об этом в студии «Большого города» рассказали Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска, и Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС.

Как быстро запомнить главные правила безопасности? МЧС создало для этого мобильное приложение и мультфильм

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:
Наше мобильное приложение это отличная палочка-выручалочка для тех людей, кто не хочет запоминать скучные правила безопасности, но всегда будет иметь возможность их изучить, или повторить, или освежить для себя в любой момент времени. Скачать его можно очень просто, в Play Market или App Store. Приложение простое, интерфейс абсолютно понятный. В нем есть полезные плюшки, которые пригодятся любому человеку. Если в Беларуси появляется оранжевый уровень опасности в каком-либо из регионов, в том числе и в Минске, к примеру, будет усиление ветра или предельно низкие температуры, как сейчас, то приходит уведомление и напоминание, что необходимо делать в таких ситуациях, что может быть опасным и как этого избежать.

Как быстро запомнить главные правила безопасности? МЧС создало для этого мобильное приложение и мультфильм

Если вам скучно и вы хотите просто освежить навыки и знания, немножко посмеяться, можно пройти тестирование на разные темы, начиная от маленьких детей, заканчивая будущими мамами, которые тоже проходят нескучные тесты. Многие в школах устраивают соревнования на этот счет и проверяют, кто из них знает больше всего. Есть раздел энциклопедии, раздел интерактивных карт, которые позволяют знать больше.

Как быстро запомнить главные правила безопасности? МЧС создало для этого мобильное приложение и мультфильм

Илона Волынец, ведущая:
Сотрудники МЧС частые гости в детских садах, в школах, вы активно работаете с детками, объясняете им какие-то азы. Я знаю, что вы часто показываете мультфильм, который называется «Волшебная книга». Может, имеет смысл этот фильм и просто родителям дома смотреть с детками?

Как быстро запомнить главные правила безопасности? МЧС создало для этого мобильное приложение и мультфильм

Ольга Мельченко:
На самом деле, перед разработкой этого мультфильма работниками Республиканского центра пропаганды была создана целая фокус-группа из детей, им предлагались разные герои мультфильма, которых дети оценивали с точки зрения привлекательности и уровня доверия. Например, птичка для них была героем, который может паниковать, а бобер был сильным и умным. А волк, как и для всех в детстве, это плохой зверек, который не знал правил безопасности либо просто делал какие-то плохие вещи.

Как быстро запомнить главные правила безопасности? МЧС создало для этого мобильное приложение и мультфильм

Детки отработали в этой фокус-группе, выбрали героев, и мультик появился на свет. Он полезен не только детям, но и взрослым, потому что в доступной форме рассказывает, как поступать в той или иной ситуации, и говорит о прототипе волшебной книги – то самое приложение «Помощь рядом», которое может быть у каждого человека в телефоне как палочка-выручалочка.

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС:
Дети смотрят с удовольствием. Самое интересное, что они приводят примеры, рассуждают, как-то стараются применить это на практике и думают: как бы я поступил в той или иной ситуации?

На ваших глазах человек провалился под лёд? Рассказываем, что делать (читать далее).

Люди в материале: Ольга Мельченко, Сергей Вечер, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Практически пять лет существует мобильное приложение, которое называется «МЧС Беларуси: помощь рядом». Но не все белорусы знают о его...
 
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