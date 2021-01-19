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Как быстро запомнить главные правила безопасности? МЧС создало для этого мобильное приложение и мультфильм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Практически пять лет существует мобильное приложение, которое называется «МЧС Беларуси: помощь рядом». Но не все белорусы знают о его существовании. На кого оно рассчитано и кому может быть полезно? Об этом в студии «
Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:
Если вам скучно и вы хотите просто освежить навыки и знания, немножко посмеяться, можно пройти тестирование на разные темы, начиная от маленьких детей, заканчивая будущими мамами, которые тоже проходят нескучные тесты. Многие в школах устраивают соревнования на этот счет и проверяют, кто из них знает больше всего. Есть раздел энциклопедии, раздел интерактивных карт, которые позволяют знать больше.
Илона Волынец, ведущая:
Ольга Мельченко:
Детки отработали в этой фокус-группе, выбрали героев, и мультик появился на свет. Он полезен не только детям, но и взрослым, потому что в доступной форме рассказывает, как поступать в той или иной ситуации, и говорит о прототипе волшебной книги – то самое приложение «Помощь рядом», которое может быть у каждого человека в телефоне как палочка-выручалочка.
Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС:
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Как быстро запомнить главные правила безопасности? МЧС создало для этого мобильное приложение и мультфильм
Новости Беларуси. Практически пять лет существует мобильное приложение, которое называется «МЧС Беларуси: помощь рядом». Но не все белорусы знают о его...
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