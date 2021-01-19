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Вадим Гигин: важный момент для нынешнего года – широкое обсуждение
19.01.2021 16:33 — Разное |
Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание госкорпораций. В Минэкономики представили проект программы социально-экономического развития до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Окончательный вариант утвердят уже после Всебелорусского народного собрания с учетом всех пожеланий и экспертных мнений. 19 января представили основные положения. Среди главных задач – сокращение зависимости роста экономики от углеводородного сырья, расширение экспорта за счет высокотехнологичных товаров, увеличение продолжительности жизни белорусов и доходов. К слову, на презентацию, помимо представителей СМИ, пригласили и экспертов. Такая форма взаимодействия практикуется впервые.
Вадим Гигин, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет 11 и 12 февраля. До этого с 21 января во всех регионах будут работать диалоговые площадки, а также проходить различные встречи с делегатами форума в регионах, чтобы план нашей жизни на ближайшие пять лет максимально соответствовал запросам общества.
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Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание...
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