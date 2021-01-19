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«Самая маленькая участница из Великобритании, ей 10 лет». В Минске теннисисты из 13 стран принимают участие в турнире SMENA CUP
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минский зимний турнир по теннису среди детей до 14 лет SMENA CUP всегда пользовался популярностью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2021 году он стал еще более востребован, в нашу столицу прибыли юные мастера большой ракетки из 13 стран.
Белорусское представительство также было внушительное – 13 юношей и 18 девочек. Однако во втором круге нашу страну представит только Руслан Костюкевич, который смог переиграть российского спортсмена Артема Тютюкова со счетом 6:0, 6:2. Остальные хозяева кортов завершили свои выступления. У девчат конкуренция также налицо. В стартовом круге первая сеяная турнира Зара Даркен из Казахстана вырвала победу у нашей Юлии Перепехиной 7:6, 6:4.
Зара Даркен, участница турнира (Казахстан):
Снежана Плаксина, директор турнира:
Кто станет победителем SMENA CUP-2021 в одиночном разряде, узнаем 23 января, ну а финалы в парных турнирах состоятся 22 января.
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«Самая маленькая участница из Великобритании, ей 10 лет». В Минске теннисисты из 13 стран принимают участие в турнире SMENA CUP
Новости Беларуси. Минский зимний турнир по теннису среди детей до 14 лет SMENA CUP всегда пользовался популярностью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2021 году он стал...
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