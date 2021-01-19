﻿ «Самая маленькая участница из Великобритании, ей 10 лет». В Минске теннисисты из 13 стран принимают участие в турнире SMENA CUP. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Самая маленькая участница из Великобритании, ей 10 лет». В Минске теннисисты из 13 стран принимают участие в турнире SMENA CUP

19.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский зимний турнир по теннису среди детей до 14 лет SMENA CUP всегда пользовался популярностью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2021 году он стал еще более востребован, в нашу столицу прибыли юные мастера большой ракетки из 13 стран.

«Самая маленькая участница из Великобритании, ей 10 лет». В Минске теннисисты из 13 стран принимают участие в турнире SMENA CUP

Белорусское представительство также было внушительное – 13 юношей и 18 девочек. Однако во втором круге нашу страну представит только Руслан Костюкевич, который смог переиграть российского спортсмена Артема Тютюкова со счетом 6:0, 6:2. Остальные хозяева кортов завершили свои выступления. У девчат конкуренция также налицо. В стартовом круге первая сеяная турнира Зара Даркен из Казахстана вырвала победу у нашей Юлии Перепехиной 7:6, 6:4. 

«Самая маленькая участница из Великобритании, ей 10 лет». В Минске теннисисты из 13 стран принимают участие в турнире SMENA CUP

Зара Даркен, участница турнира (Казахстан):
Сегодняшний матч был очень классный, все было очень упорно, каждая ошибка могла быть финальной. Каждая из нас играла хорошо, где-то добавляла я, она где-то добавляла.

«Самая маленькая участница из Великобритании, ей 10 лет». В Минске теннисисты из 13 стран принимают участие в турнире SMENA CUP

Снежана Плаксина, директор турнира:
На этот турнир приехали очень много представителей. И самая маленькая участница из Великобритании, ей 10 лет. Сейчас мы уже возвращаемся в прежний режим, уже чуть-чуть попроще стало пересекать границы, естественно, игроки уже делают какой-то свой план турнирный на этот год, уже основной задачей становится не только турнирный опыт, но также и набор очков.

Кто станет победителем SMENA CUP-2021 в одиночном разряде, узнаем 23 января, ну а финалы в парных турнирах состоятся 22 января.

Люди в материале: Зара Даркен, Снежана Плаксина, Юлия Перепехина, Руслан Костюкевич, Артем Тютюков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минский зимний турнир по теннису среди детей до 14 лет SMENA CUP всегда пользовался популярностью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2021 году он стал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Верховный суд отказал в жалобе стачкому «Беларуськалия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by