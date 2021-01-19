Фазель: «Понимали, что оппозиция будет использовать ЧМ в Минске в своих политических целях»

Источник материала: Tut.by

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал в интервью РИА Новости подробности о решении перенести чемпионат мира из Минска.



Рене Фазель. Фото: o.canada.com

Он заявил, что не жалеет о своем визите в Минск:

«Если вернуть время назад, я бы вновь полетел в Беларусь. Я и сейчас убежден, что диалог между людьми значимее санкций и наказаний».

Пожаловался на давление при принятии решения:

«На 100% могу утверждать, что было громадное политическое давление со стороны федераций-членов IIHF. Из-за сложившейся ситуации в Беларуси мы понимали, что оппозиция будет использовать чемпионат мира в Минске в своих политических целях, будет устраивать демонстрации. Конечно, в такой ситуации может последовать реакция правительства. А ведь всем во время чемпионата мира надо гарантировать безопасность.

У нас не было другого выбора, кроме как сделать то, что уже сделано. Спонсоры, политические вопросы, вы же знаете, что творилось. 18 января — очень грустный день для всего хоккея.

Подтвердил, что белорусская сторона получит компенсацию:

«Положена ли теперь белорусам компенсация? Да. Правила просты. Совет IIHF может отменить проведение чемпионата мира, если не уверен в обеспечении безопасности в стране, которая проводит чемпионат мира. Мы вместе с белорусской стороной сядем и решим, какой будет компенсация».

Рассказал, когда будет известно о том, кто примет ЧМ-2021:

«Мы должны принять решение до 1 февраля, это совершенно точно. В январе мы должны знать, где пройдет чемпионат мира.

Есть три претендента на проведение чемпионата мира. Нам нужно переговорить с каждой из сторон. Датчане уже прислали нам письмо. Они провели чемпионат Европы по гандболу среди женщин в декабре. У них есть необходимые условия. К тому же датчане уже проводили чемпионат мира недавно, это было в 2018 году в Копенгагене и Хернинге.

Что касается Словакии, то в Братиславе прошел чемпионат мира в 2019 году, организация турнира была превосходной. Ну и Латвия все еще может принять чемпионат мира самостоятельно. Но тут есть сложность: придется построить временную арену. Температура в мае может быть высокой, поэтому на такой арене могут возникнуть сложности с качеством льда. Проведение всего турнира в Латвии станет большой трудностью».