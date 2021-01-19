|
«Направлял ли кто-то из толпы оружие на сотрудников ОВД?» В суде по делу о захвате грузовика на Притыцкого неожиданно объявили перерыв
Источник материала: Tut.by
Сегодня в суде по уголовному делу о захвате грузовика и массовых беспорядках на Притыцкого должны были состояться прения сторон. Напомним, в деле пока один обвиняемый, которому грозит до 10 лет лишения свободы. Однако неожиданно в суде был объявлен перерыв на неделю.
Напомним, в августе, во время протестов на улице Притыцкого в Минске, группа парней захватила МАЗ техпомощи и блокировала им дорогу. Задержали одного человека, причастного к происшествию, — 28-летнего Дмитрия Дубкова. Его обвиняют по двум статьям УК. Также
Ожидалось, что сегодня рассмотрение уголовного дела завершится — были назначены прения сторон. Однако они не состоялись.
Судья только лишь задала обвиняемому и пострадавшим несколько дополнительных вопросов.
В частности, судью интересовало, видел ли обвиняемый какие-то баррикады, как стоял общественный транспорт на дороге и так далее.
— Шел в сторону центра. Баррикад в этом направлении не было, разве что на противоположной цветники, но это неточно. <…> Транспорт стоял параллельно: троллейбусы в первой и второй полосе, автобус вроде бы в третьей, — сообщил обвиняемый.
Но самым интересным, пожалуй, был вопрос ко всем участникам процесса — и к обвиняемому, и к пострадавшим: не направлял ли кто-нибудь из толпы оружие в сторону сотрудников ОВД, слышали ли в их адрес угрозы.
На эти вопросы все четверо ответили отрицательно. На этом в суде был объявлен перерыв до 26 января.
Кстати, не раз за время этого судебного процесса возникал вопрос: а что с остальными лицами, которые принимали участие в захвате грузовика. Как рассказали AUTO.TUT.BY в Следственном комитете, их поиски продолжаются. Следствие еще в августе
Эта информация актуальна и сейчас. Поэтому, если вы располагаете сведениями о личности и местонахождении указанного мужчины, изображенного на фото и видео, позвоните в УСК по городу Минску по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или 8 (044) 500-31-11.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Направлял ли кто-то из толпы оружие на сотрудников ОВД?» В суде по делу о захвате грузовика на Притыцкого неожиданно объявили перерыв
Сегодня в суде по уголовному делу о захвате грузовика и массовых беспорядках на Притыцкого должны были состояться прения сторон.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)