Источник материала: UDF



Фото: © Sputnik / Михаил Климентьев

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин на Крещение окунулся в проруби В день Крещения Господня президент России окунулся в проруби в Московской области.

Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидеразаявил, что это традиция, а «традициям он (Путин - Sputnik) не изменяет».Точное место, где это произошло, не называется. Есть лишь фотография, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби, а затем окунается в нее.Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне. Крещенские купания традиционно в ночь на 19 января.