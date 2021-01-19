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Путин на Крещение окунулся в проруби
Источник материала: UDF
Фото: © Sputnik / Михаил Климентьев
Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это традиция, а «традициям он (Путин - Sputnik) не изменяет».
Точное место, где это произошло, не называется. Есть лишь фотография, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби, а затем окунается в нее.
Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне. Крещенские купания традиционно в ночь на 19 января.
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В день Крещения Господня президент России окунулся в проруби в Московской области.
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