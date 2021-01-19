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ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

«Но температура −25 градусов — критическая для автомобиля. Ниже — это уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя», — рассказал автоэксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт назвал критическую для машины температуру в зимний период Ранее автоэксперт дал рекомендации по запуску автомобильного двигателя в мороз.

По словам специалиста, сейчас парк автомобилей стал более современным, поэтому проблем с машиной в мороз не так много, как раньше. Современные аккумуляторы уже не так отдают энергию при холоде, и нет необходимости снимать их и относить домой в холодную погоду.Если в такой мороз есть возможность не пользоваться автомобилем, то лучше не заводить машину, отметил Ломанов в беседе с «Радио 1». Он также добавил, что в сильный мороз могут возникнуть проблемы с системой подачи топлива.Ранее автоэксперт дал рекомендации по запуску автомобильного двигателя в мороз. Специалист напомнил о необходимости обслуживать и вовремя менять аккумулятор.