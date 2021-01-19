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Фото: osce.org

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ОБСЕ о диалоге между оппозицией и властями Беларуси: Сейчас это невозможно В «московском механизме» ОБСЕ существует более 80 предложений.

— И, конечно, открытым остается вопрос, каким образом мы можем (…) способствовать диалогу между белорусской оппозицией и существующим режимом. Я обсудила этот вопрос с министром иностранных дел Беларуси и лидером оппозиции (Светланой Тихановской — ИФ). К сожалению, сейчас невозможно вести этот диалог, потому что, во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны, — сказалана совместной с министром иностранных дел Украиныпресс-конференции во вторник в Киеве.Она подчеркнула, что в «московском механизме» ОБСЕ существует более 80 предложений, над которыми «мы собираемся работать во время нашего председательствования в ОБСЕ».Напомним, в сентября в ОБСЕ в отношении Беларуси второй раз в истории запустили Московский механизм: миссия экспертов должна была быть направлена в страну для изучения ситуации с правами человека после президентских выборов. Исследовательназвал это «уникальным и очень позорным для страны сигналом»: Московский механизм по Беларуси запущен фактически через чрезвычайную процедуру. Она за 30 лет применяется только пятый раз и уже повторно — по Беларуси.