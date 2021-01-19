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Мария Колесникова. Фото из социальных сетей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Николай Сванидзе написал письмо генпрокурору Шведу В нем — про Марию Колесникову.

— Уважаемый Андрей Иванович, я мог бы напомнить Вам о том, чтозадержана за выражение своего мнения, и это задержание есть нарушение базового права человека — права на свободу слова.Я бы мог напомнить также о том, что М.А. Колесникова всегда действовала публично и открыто и никогда не демонстрировала намерения покинуть территорию Республики Беларусь.просит также учесть, что условия содержания Марии могут нанести непоправимый вред ее здоровью: ее, некурящую, держат в камере с курящими, из-за чего у нее развился постоянный кашель, а просьба о встрече с врачом с ноября не удовлетворена, говорится в письме.— Представляется, что М.А. Колесникова не несет общественной опасности и применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является избыточным и непропорционально жестоким, — отмечает Николай Сванидзе и с учетом обстоятельств и личности Колесниковой просит оценить целесообразность содержания ее под стражей и принять гуманное решение.Письмо отправлено 13 января. Следует полагать, што Швед его уже получил и, видимо, раздумывает над ответом.Напомним, Мария Колесников нахдится за решеткой с 8 сентября. Правозащитниками она признана политзаключенной.