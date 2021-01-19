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Видеофакт. Путин окунулся в крещенскую прорубь
Источник материала: Навiны
Президент Владимир Путин в этом году традиционно поучаствовал в крещенских купаниях.
Глава государства зашел в прорубь, вырубленную в форме креста, перекрестился и трижды окунулся в воду.
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Президент Владимир Путин в этом году традиционно поучаствовал в крещенских купаниях. Глава государства зашел в прорубь, вырубленную в форме креста,...
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