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Некоторые AirPods Max разряжаются за ночь в режиме ожидания

19.01.2021 17:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На зарубежных форумах появляются сообщения от владельцев Apple AirPods Max о чрезмерном расходе энергии, передает ресурс 9to5Mac. У некоторых пользователей заряд падает со 100% до нуля, когда наушники лежат в фирменном чехле, который должен переводить устройство в режим ультранизкого потребления заряда. Просто выключить наушники нельзя: такой опции не предусмотрено.

Истории владельцев AirPods Max схожи: оставили наушники с полным или почти полным запасом батареи на ночь в чехле, а на утро обнаружили либо разряженные наушники, либо остаток заряда в 1%. «Не этого я ожидал от наушников за $549», — отметил один из пользователей.

Предположительно, проблема возникла из-за обновления ПО, которое вышло 18 декабря: примерно тогда же и стали появляться первые сообщения о разряде AirPods Max в режиме ожидания. Помимо этого, есть версия, что такая ситуация происходит при подключении наушников не к iPhone, а к Apple TV либо устройству стороннего производителя. Официального «лечения» пока нет, но некоторым пользователям помогли следующие действия: возврат к заводским настройкам, деактивация функции автоматического переключения между устройствами, перезагрузка наушников.

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На зарубежных форумах появляются сообщения от владельцев Apple AirPods Max о чрезмерном расходе энергии, передает ресурс 9to5Mac. У некоторых пользователей заряд падает со...
 
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