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Ни одного грамма сахара! Как делают соки на этом белорусском предприятии?

19.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, как делают соки на белорусском предприятии.

Вадим Щеглов, ведущий:
Я так понимаю, что часть яблок вы продаете, а часть, которая не такого товарного вида, перерабатываете на наши натуральные соки.

Ни одного грамма сахара! Как делают соки на этом белорусском предприятии?

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Мы сейчас ехали и обогнали трактор с контейнерами. Вот это нестандартное яблоко едет на прессовые хозяйства, где отжимается, и сюда поставляется сок для пастеризации и розлива. В этом соке не добавлено ни одного грамма сахара и ни одного грамма воды! Это абсолютно стопроцентный выжатый сок. Где вам пишут другие соки 100 %, не обладая никакой сырьевой базой. А у нас сегодня 620 гектаров плодоносящего сада. Этот сад приобрел форму такого пакета.

«Даже в субботу и воскресенье тебя тянет в поле». Анатолий Анюховский о том, что притягивает в профессии и как привлечь молодёжь работать в деревне (подробности здесь).

Люди в материале: Анатолий Анюховский, Вадим Щеглов

 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, как делают соки на белорусском предприятии. ...
 
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