﻿ Дмитрий Басков: не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дмитрий Басков: не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник

19.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси. Многие известные спортсмены выражают свое негативное мнение на этот счет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сегодня решение международной организации прокомментировал глава Белорусской федерации хоккея. Дмитрий Басков с сожалением отметил, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси.  

Дмитрий Басков: не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:  
Сегодня мы находимся в ожидании уведомления в наш адрес со стороны Международной федерации хоккея, которое до сих пор так и не последовало. Некоторым деятелям мы уже ответили, в том числе это бывшие спортсмены, которые давно уже уехали из страны и сегодня празднуют победу. Не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник, у хоккеистов белорусских возможность играть при своих зрителях, своих родных и близких, а также у тысяч занимающихся хоккеем детей, которые бы хотели увидеть своих кумиров.  

Читайте также:

Председатель Федерации хоккея Беларуси: жаль, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси

IIHF лишила Минск права проведения матчей ЧМ по хоккею – 2021. Как развивались события?

IIHF выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира по хоккею

Люди в материале: Дмитрий Басков

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси. Многие известные спортсмены...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фазель рассказал, куда из Минска могут перенести ЧМ по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by