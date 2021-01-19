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Дмитрий Басков: не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси. Многие известные спортсмены выражают свое негативное мнение на этот счет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня решение международной организации прокомментировал глава Белорусской федерации хоккея. Дмитрий Басков с сожалением отметил, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси.
Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:
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Дмитрий Басков: не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник
Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси. Многие известные спортсмены...
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