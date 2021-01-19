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«Она прирастёт новыми идеями, проектами». Когда и как пройдёт Минская международная книжная выставка-ярмарка?

19.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Симпозиум литераторов, поэтический автобус и автограф-сессии с известными писателями. Стали известны детали проведения Минской международной книжной выставки-ярмарки. Она пройдет с 18 по 21 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Она прирастёт новыми идеями, проектами». Когда и как пройдёт Минская международная книжная выставка-ярмарка?

По задумке организаторов, выставка станет своеобразным домом, куда приглашают гостей. Центральное место займет экспозиция с книжными новинками из СНГ. Содружество в этом году отмечает 30-летие. Белорусский стенд представят в виде литературной кухни. Свои новинки презентуют крупнейшие издательства страны.  

По традиции состоится Международный симпозиум литераторов. На этот раз – в режиме Zoom-конференции. В ней примут участие писатели из 11 стран. А молодых авторов объединит проект LitUP. Победитель конкурса получит право издать свою книгу.

«Она прирастёт новыми идеями, проектами». Когда и как пройдёт Минская международная книжная выставка-ярмарка?

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:  
Мы с радостью можем констатировать то, что она не просто состоится, а прирастет новыми идеями, новыми проектами. 2021 год подчеркнет очередной раз, что Республике Беларусь есть чем гордиться в литературной сфере, есть чем гордиться в выставочной сфере, есть чем гордиться в тех достижениях, которые сегодня в Министерстве информации резюмируют в рамках выставки.  

На выставке наградят победителей национального конкурса «Искусство книги» и конкурса молодых литераторов «Першацвет».  

Люди в материале: Игорь Бузовский

 
 
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Новости Беларуси. Симпозиум литераторов, поэтический автобус и автограф-сессии с известными писателями. Стали известны детали проведения Минской международной...
 
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