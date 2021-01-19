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Крещенские морозы и иордань в Турове – фото

19.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусская зима давно так не радовала снегом и солнцем. Кажется, на Полесье забыли подлинное значение словосочетания "крещенские морозы".

Епархия в Турове насчитывает уже более тысячи лет истории, поэтому, как и положено, важный христианский праздник начался со службы в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

После этого процессия верующих с епископом Туровским и Мозырским Леонидом направилась к иордани на реке Струмень, чтобы освятить в ней воду. Пускай обычай окунаться в проруби на Крещение и не имеет ничего общего с православной традицией, но точно ей не противоречит.

© Sputnik
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Мороз и солнце, колокольный перелив – трудно вообразить более душевную обстановку. При температуре минус 25 градусов вода в иордани, буквально, исходит паром. Пока у зевак мерзли пальцы рук и ног, к проруби выстроилась небольшая очередь.

Колоритно на фоне молодых полешуков выделялся Адам Купрацевич, возглавляющий местную ветеранскую организацию. Мужчине уже 75 лет, а он не изменяет своей любимой традиции – окунуться в полынью на Крещение.

Бодрость духа в мороз на праздник у полешуков поддерживали самодеятельные коллективы и песней и просто добрым словом. Да и какое "свята" в Беларуси без вездесущей потребительской кооперации, отвечающей за мирские радости.

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Теги: Минск
 
 
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Древний город отметил Богоявление в "парной купели" на реке, где отчаянные полешуки проверили себя и силу своего духа на прочность.
 
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