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Митрополит Вениамин посетил на Крещение 10-ю клиническую больницу Минска

19.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Митрополит Вениамин на праздник Крещения Господня, 19 января, побывал в 10-й клинической больнице города Минска, где совершил молебен с Великим чином освящения воды и вручил награды врачам.

Владыка призвал во время пандемии с особым тщанием молиться о тех, кто нуждается в помощи, – больных и медицинских работниках.

"Самая главная цель нашей сегодняшней встречи – это благоприятная возможность поблагодарить врачей за их самоотверженный труд и помолиться за больных. Хочется чтобы радость праздника Богоявления, который мы отмечаем сегодня, воодушевила всех, и процесс лечения проходил более успешно", – рассказал корреспонденту Sputnik Владыка Вениамин.

© Sputnik
Митрополит Вениамин совершил молебен с Великим чином освящения воды

Ранее митрополит Вениамин посещал 6-ю больницу Минска. Подобные визиты уже стали для БПЦ доброй традицией, которую она намерена сохранять и впредь.

По окончании Великого чина освящения митрополит Вениамин вручил работникам 10-й клинической больницы медали Евфросинии Полоцкой и Кирилла Туровского, а также почетные грамоты Патриаршего Экзарха.

© Sputnik
В числе награжденных – заведующая 1-м гастроэнтерологическим отделением Ольга Панес

"Получение такой награды – большая честь для меня, на душе отрадно, что наш труд замечают и ценят. Конечно, период пандемии – очень непростой период, но такие приятные события, как сегодня, вдохновляют нас не останавливаться и идти вперед", – сказала заведующая 1-м гастроэнтерологическим отделением Ольга Панес.

Главный врач больницы Виктор Исачкин, который также оказался в числе награжденных, признался, что чем больше работает в медицине, тем больше понимает, насколько здесь важна Божья помощь. Руководитель медучреждения поблагодарил Владыку Вениамина за искреннюю  молитву и духовную поддержку в непростой период.

По окончании визита митрополита Вениамина здание больницы было окроплено святой водой и освящено молитвой.

 
Теги: Минск
 
 
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Владыка Вениамин вручил работникам 10-й клинической больницы медали Евфросинии Полоцкой и Кирилла Туровского, а также почетные грамоты Патриаршего Экзарха.
 
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