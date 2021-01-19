ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Верховный суд отказал в жалобе стачкому «Беларуськалия»

19.01.2021 17:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Верховный суд Беларуси во вторник, 19 января, рассмотрел кассационную жалобу стачкома Беларуськалия на признание незаконной забастовки на предприятии и постановил оставить неизменным решение Минского областного суда.

«Решение областного суда оставить неизменным. Представителей «Беларуськалия» на вынесении решения суда не было. Видимо, они его знали заранее...», — говорится в телеграм-канале стачкома предприятия.

17 и 18 августа 2020 года на «Беларуськалии» прошла забастовка. По данным табеля учета рабочего времени на предприятии, 17 августа было 120 случаев невыхода на рабочие места, 18 августа — 671. При этом стачком сообщает о том, что на тот момент под требованием о забастовке подписалось порядка 6−7 тысяч человек из примерно 16,5 тысячи работников предприятия, сообщает tut.by.

В сентябре 2020 года суд Минской области признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд Беларуси во вторник, 19 января, рассмотрел кассационную жалобу стачкома Беларуськалия на признание незаконной забастовки на предприятии и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перенос ЧМ из Беларуси: в Кремле сожалеют, но воздержались от поддержки Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by