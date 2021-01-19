|
Экспертиза подтвердила подлинность аудиозаписи об устранении оппонентов Лукашенко
Источник материала: АФН
Расположенная в Санкт-Петербурге автономная некоммерческая организация «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов» провела исследование аудиозаписи, на которой обсуждались планы по физическому устранению оппонентов Лукашенко, уехавших в Германию, а также убийство Павла Шеремета.
Исследование аудиозаписи и публичных видео архивов трансляций белорусского ТВ подтвердило, что на голос на аудиозаписи действительно принадлежит экс-главе КГБ Вадиму Зайцеву.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расположенная в Санкт-Петербурге автономная некоммерческая организация «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов» провела исследование...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)