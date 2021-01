"Прекратите спонсировать режим Лукашенко": беларусы атакуют соцсети еще одной крупной компании

Около недели назад Светлана Тихановская обратилась к гендиректору Yara Свейну Торе Холзетеру с просьбой приостановить или пересмотреть контракт с «Беларуськалием», чтобы поддержать бастующих рабочих.





Instagram и Facebook сотнями сообщений с просьбой прекратить поддерживать режим Лукашенко и аргументами, почему это стоит сделать.





SERGE KHARYTONAU: Больше никаких дел с неэтичным бизнесом «Беларуськалий», который запугивает и карает рабочих за их политические взгляды.





ТАЦЦЯНА КАРАТКЕВИЧ: Вы можете помочь беларускому народу. Сотрудничайте с Беларусью, руководствуясь правами человека.





ИВАН ШЫЛА: Прекратите поддерживать беларуских убийц и мучителей.





OLGA PROKOPYEVA: Не поддерживайте диктатора! Ваш контракт используют для поддержки убийств и истязания мирных протестующих, включая рабочих «Беларуськалия».





ДМИТРИЙ КОРНЕЕНКО: Друзья мои! Пишу вам из Беларуси. Вы можете помочь вернуть нашей стране права и свободы. Мои родственники, коллеги, товарищи сейчас находятся в изоляторах временного содержания, некоторые были осуждены только за то, что вышли с плакатами, осуждающими насилие со стороны силовиков. Пожалуйста, помогите нам, не подписывайте контракты с «Беларуськалием» до тех пор, пока в страну не вернутся закон и мир.





ZOYA RUSSICK: Яра, вы за свободу и демократию или за диктатуру? Сотрудники «Беларуськалия» нуждаются в вашей поддержке и солидарности.





FRAU.EIKHORT: Сотрудничая с «Беларуськалием», вы поддерживаете кровавый режим ЛУкашенко. Пожалуйста, поддержите мирный народ в нашей борьбе за демократию и права человека.





TOBIKANDYBY: Пожалуйста, пересмотрите свои дела с «Беларуськалием», где людей увольняют и задерживают, угрожают за их политические взгляды и требование честных выборов после украденных выборов и массовых насильственных мирных репрессий протеста. Помогите нашим голосам быть услышанными.





NIKAIVANEICHIK: Не спонсируйте Лукашенко.





DR___ENOT: Какова цена свободы тысяч людей? Пожалуйста, не поддерживайте диктатуру в Беларуси!





0687EC7: Please, don’t support the dictator’s business in Belarus.





SAHSKA84: Прекратите спонсировать диктаторский режим Лукашенко.





