Белэнерго зафиксировало рекордное электропотребление в Беларуси

18 января 2021 года при среднесуточной температуре минус 18,6 градуса Цельсия был зафиксирован пик потребления электрической мощности в энергосистеме за последние 8 лет наблюдений.





Это одно из самых больших значений пикового потребления мощности за последние 22 года. Ранее более высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012 и 2013 годах.





По данным "Белэнерго", 18 января суточное потребление мощности достигло 6,27 тыс. МВт. В 2020 году пиковое потребление составляло 5,98 тыс. МВт, в 2019 году - почти 5,97 тыс. МВт.







