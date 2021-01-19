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"Наш доблестный ЖЭС срабатывает моментально только на бчб": в Минске подъезд многоэтажки затопило кипятком

19.01.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из подъездов дома на улице Герасименко, 1 затопило горячей водой.

В Минске  произошла авария: один из подъездов многоквартирного дома залило кипятком, сообщает телеграм-канал «МотолькоПомоги». 

Сообщение сопровождается вот такой фразой от подписчика: "Наш доблестный ЖЭС срабатывает моментально только на бчб, а вода в подъезде подождёт". 
 
Теги: Минск
 
 
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