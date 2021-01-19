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"Наш доблестный ЖЭС срабатывает моментально только на бчб": в Минске подъезд многоэтажки затопило кипятком
Источник материала: Партизан
Один из подъездов дома на улице Герасименко, 1 затопило горячей водой.
В Минске произошла авария: один из подъездов многоквартирного дома залило кипятком, сообщает телеграм-канал «МотолькоПомоги».
Сообщение сопровождается вот такой фразой от подписчика: "Наш доблестный ЖЭС срабатывает моментально только на бчб, а вода в подъезде подождёт".
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"Наш доблестный ЖЭС срабатывает моментально только на бчб": в Минске подъезд многоэтажки затопило кипятком
Один из подъездов дома на улице Герасименко, 1 затопило горячей водой.
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