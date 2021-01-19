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Владелец ресторана шутливо описал блюда и прославился. Для успеха хватило одной лишь честности

19.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Владелец ресторана просто ради шутки сделал несколько смешных описаний блюд. Клиенты пришли в восторг, после чего мужчина расширил своё описание и на другую еду. 

Как сообщает Insider, Фейган Фэй владеет китайским рестораном в канадском городе Монреаль. Мужчина обратил внимание на то, что другие владельцы заведений общественного питания заманивают клиентов не только акциями, уютной атмосферой и низкими ценами, но также описаниями блюд. 

Обычно каждое блюдо описывается так, словно оно – произведение искусства. Однако нередко клиенты, прочитав описание, ожидают чего-то невероятного, а затем сталкиваются с разочарованием и уходят недовольными. Вот несколько примеров того, как еда выглядит на картинке и в реальности (смотреть здесь). 

Владелец ресторана шутливо описал блюда и прославился. Для успеха хватило одной лишь честности
Фото: instagram.com/auntdai 

Фэй решил воспользоваться другим трюком. Из психологии известно, что лучше заранее подготовить человека к чему-то менее хорошему, а потом приятно удивить. Поэтому Фейган написал забавные отзывы о своей еде. 

«Раньше у нас были кусочки говядины на маленьких палочках, но несколько клиентов порезали ими губы, думая, что это какой-то твёрдый ингредиент. Чтобы избежать подобных инцидентов – больше никаких палочек», 

«Китайское название этого блюда – «тигровый овощ», я не знаю, почему его так назвали. Многие китайцы знают это блюдо, а я – нет. Возможно, я плохой китаец», 

Владелец ресторана шутливо описал блюда и прославился. Для успеха хватило одной лишь честности
Фото: instagram.com/auntdai 

«Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение, это не настоящая китайская еда. Был случай, когда один клиент рассердился, потому что ранее он попробовал настоящую версию в Сычуане», 

«По мнению многих покупателей, это блюдо очень вкусное, но у меня до сих пор не было возможности его попробовать. Похоже, мне следует больше времени проводить в собственном ресторане», 

«Эту закуску я готовлю по секретному рецепту, которым поделился мой друг из Чэнду, Сычуань. Мы знакомы почти 10 лет, но только недавно я узнал, что он кулинар в провинции Сычуань. Увидев, что мой первый ресторан сгорел, он пришёл ко мне, чтобы предложить свои секретные рецепты, которые, как он верил, сделают ресторан очень популярным среди китайских клиентов. Он показал мне, как приготовить это блюдо шаг за шагом. С этого момента я зову его мастер Шифу (Кунг-фу панда)». 

Владелец ресторана шутливо описал блюда и прославился. Для успеха хватило одной лишь честности
Фото: instagram.com/auntdai 

Эта идея с маленькими историями оказалась отличным рекламным ходом. Клиенты Фэя начали рассказывать об этом своим друзьям, а потом одна писательница поделилась несколькими фотографиями с описаниями блюд в Twitter. Так небольшой ресторан Фейгана стал по-настоящему популярным. 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как ресторан может отпугнуть клиентов. С этим вполне способны справиться официанты – подробности здесь

Люди в материале: Фейган Фэй, Feigang Fei

 
 
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Владелец ресторана просто ради шутки сделал несколько смешных описаний блюд. Клиенты пришли в восторг, после чего мужчина расширил своё описание и на другую еду.  ...
 
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