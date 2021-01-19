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Фонд борьбы с коррупцией Навального показал главный путинский секрет — его дворец в Геленджике

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект», пишут авторы расследования.

Фонд борьбы с коррупцией Навального показал главный путинский секрет — его дворец в Геленджике

— Алексей придумал сделать это расследование несколько месяцев назад, когда его еще даже не выписали из реанимации. И решил выпустить его в день возвращения в Москву. Чтобы самому, находясь в России, рассказать вам эту умопомрачительную историю. Про человека, который решил его убить, — так анонсируют полнометражный фильм про Путина.

Авторы фильма показывают главный путинский секрет — его дворец в Геленджике.

Фонд борьбы с коррупцией Навального показал главный путинский секрет — его дворец в Геленджике

В двухчасовом фильме рассказывается об истории резиденции, на возведение которой, по данным ФБК, было потрачено 100 миллиардов рублей, и показываются ее интерьеры.

— Мы узнали, что дворцом управляет команда сотрудников двоюродного племянника Путина, Михаила Шеломова. Мы узнали о сети акционерных обществ и фондов, на которые путинские друзья загоняют сотни (да, сотни) миллиардов рублей, чтобы финансировать сумасшедшие хобби и развлечения гаранта конституции.

Ну и главное. Мы поняли много о том, кто такой Путин на самом деле. Человек, который буквально помешался на роскоши, золоте и мраморе и вообразил себя новым императором России.

Заглянув внутрь дворца Путина, понятно становится все: он обезумел от безнаказанности и власти. Если бы у вас были все деньги мира, на что бы вы их потратили? Мы можем рассказать вам, на что их потратил Путин.

На личное казино:

Фонд борьбы с коррупцией Навального показал главный путинский секрет — его дворец в Геленджике

На театр внутри дома:

Фонд борьбы с коррупцией Навального показал главный путинский секрет — его дворец в Геленджике

На императорские интерьеры и золотых орлов:

Фонд борьбы с коррупцией Навального показал главный путинский секрет — его дворец в Геленджике

На подземный ледовый дворец:

Фонд борьбы с коррупцией Навального показал главный путинский секрет — его дворец в Геленджике

По данным ФБК, дворец строится и содержится за счет двух государственных компаний — Роснефть и Транснефть. Возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина — Сечиным и Токаревым.

...Мы, честно, хотели сделать расследование только про этот дворец. Расставить все точки над i и показать вам то, что так сильно прячет Путин. Но пока мы разбирались с дворцом, мы обнаружили сложную и запутанную схему знаменитого путинского общака.

Сундука, куда все путинские друзья складывают откаты для национального лидера, чтобы тот мог позволить себе царскую жизнь. Из этого общака и оплачен дворец.

 
 
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«Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект».
 
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