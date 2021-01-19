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Команда Байдена представила инаугурационный плейлист
Источник материала: Хартия'97
Команда Байдена представила инаугурационный плейлист
В сборнике оказались артисты разных жанров.
Уже завтра, 20 января, состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Комитет по инаугурации представил специальный инаугурационный плейлист, в который вошло 46 треков разных исполнителей в том числе — «Now or Never» Кендрика Ламара и Мэри Джей Блайдж, «We Take Care of Our Own» Брюса Спрингстина, «Coffin Nails» от MF Doom, «Levitating» Дуа Липы, «Find Your Way Back» Бейонсе, «Good Days» в исполнении SZA, «Fool in the Rain» группы Led Zeppelin.
Число «46» — также выбрано не случайно. Ведь Джо Байден — 46-й президент США.
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В сборнике оказались артисты разных жанров.
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