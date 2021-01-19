Источник материала: Хартия'97

Фазель рассказал, куда из Минска могут перенести ЧМ по хоккею 1 19.01.2021, 16:57

Рене Фазель

Есть несколько вариантов.

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал в интервью РИА «Новости» , где может пройти та часть чемпионата мира по хоккею, которая была запланирована в Минске:

- Мы должны принять решение до 1 февраля, это совершенно точно. В январе мы должны знать, где пройдет чемпионат мира.

Есть три претендента на проведение чемпионата мира. Нам нужно переговорить с каждой из сторон. Датчане уже прислали нам письмо. Они провели чемпионат Европы по гандболу среди женщин в декабре. У них есть необходимые условия. К тому же датчане уже проводили чемпионат мира недавно, это было в 2018 году в Копенгагене и Хернинге.

Что касается Словакии, то в Братиславе прошел чемпионат мира в 2019 году, организация турнира была превосходной. Ну и Латвия все еще может принять чемпионат мира самостоятельно. Но тут есть сложность: придется построить временную арену. Температура в мае может быть высокой, поэтому на такой арене могут возникнуть сложности с качеством льда. Проведение всего турнира в Латвии станет большой трудностью.

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