Источник материала: Хартия'97

«Беларуськалий» — наши герои! 19.01.2021, 16:56

Чем больше мы давим на режим, тем он становится слабее.

Кроме того, что сегодня члены стачкома «Беларуськалия» смело отстаивали свое законное право на забастовку в суде, стачка «Беларуськалия» на сегодняшний день также самая многочисленная - в нее входят более 130 человек, а также она продолжает расти!

Вчера к Общенациональной Стачке присоединился слесарь-ремонтник Александр Кононович, показав, что он больше не кормовая база для насильников и убийц!

Присоединяйтесь к забастовке, чем больше мы давим на режим, тем он становится слабее!

Все зависит только от нас!

Telegram-канал «Рабкор»





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .