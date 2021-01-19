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«Беларуськалий» — наши герои!

19.01.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Беларуськалий» — наши герои!

  • 19.01.2021, 16:56
«Беларуськалий» — наши герои!

Чем больше мы давим на режим, тем он становится слабее.

Кроме того, что сегодня члены стачкома «Беларуськалия» смело отстаивали свое законное право на забастовку в суде, стачка «Беларуськалия» на сегодняшний день также самая многочисленная - в нее входят более 130 человек, а также она продолжает расти!

Вчера к Общенациональной Стачке присоединился слесарь-ремонтник Александр Кононович, показав, что он больше не кормовая база для насильников и убийц!

Присоединяйтесь к забастовке, чем больше мы давим на режим, тем он становится слабее!

Все зависит только от нас!

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Чем больше мы давим на режим, тем он становится слабее.
 
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