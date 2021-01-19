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«Заказов - больше в разы, а машины не завелись». Как на работу и цены брестских такси повлияли морозы
Источник материала: Tut.by
Морозы, которые стоят в Бресте уже несколько дней увеличили нагрузку на городские службы такси, пишет
Загруженность сейчас стопроцентная, рассказывает заместитель директора «Сити» Александр Морозов. Бывает даже, что на все заказы не хватает машин. Чтобы водители активнее выходили работать, на 1−2 рубля увеличились цены: все автомобили на заказах — к стандартной стоимости поездки плюс 1 рубль, все машины заняты и много нераспределенных заказов — плюс 2 рубля.
Время ожидания автомобилей тоже немного увеличилось. Обычно оно составляет плюс-минус 10 минут. В некоторых районах может доходить до получаса. Наиболее загружены машины по-прежнему с 6 до 8 утра.
Во время морозов таксисты помогают водителям заводить автомобили. Для этого машина такси выезжает на указанное клиентом место.
Оператор такси «Вояж Люкс» Юлия также отмечает рост числа заказов с 15 января:
«Стало больше в разы. А вот машин — меньше: некоторые из тех, что на дизельном топливе, не завелись. В таком случае предупреждаем людей, что нужно будет чуть дольше подождать: не хватает автомобилей на все заказы».
На вопрос о том, изменилось ли время ожидания такси в морозную погоду, оператор сказала, что иногда оно составляет 5−7 минут, а иногда можно и 30 прождать.
«Допустим, заказ из центра, а все машины освободились на востоке. Но эта проблема не появляется во время морозов, она обычная», — пояснили в службе такси.
Цены в «Вояж Люкс» на время холодов не поднимают.
В такси «Пират» расценки также остались прежними. В службе говорят, что в плохую погоду всегда больше звонков. Не только в мороз — дождь, сильный ветер, жара. Так что небывалого увеличения числа заказов за последние дни здесь не отмечают:
«По утрам у нас и так все машины заняты. А сильные морозы стояли только пару дней. Если бы они держались недели две, можно было бы о чем-то говорить».
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«Заказов - больше в разы, а машины не завелись». Как на работу и цены брестских такси повлияли морозы
Представители брестских служб такси рассказали о сложностях, с которыми столкнулись они и клиенты за последние несколько непривычно холодных дней.
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