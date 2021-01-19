«Заказов - больше в разы, а машины не завелись». Как на работу и цены брестских такси повлияли морозы

Источник материала: Tut.by

Морозы, которые стоят в Бресте уже несколько дней увеличили нагрузку на городские службы такси, пишет «Брестская газета» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Глеб Малофеев

Загруженность сейчас стопроцентная, рассказывает заместитель директора «Сити» Александр Морозов. Бывает даже, что на все заказы не хватает машин. Чтобы водители активнее выходили работать, на 1−2 рубля увеличились цены: все автомобили на заказах — к стандартной стоимости поездки плюс 1 рубль, все машины заняты и много нераспределенных заказов — плюс 2 рубля.

Время ожидания автомобилей тоже немного увеличилось. Обычно оно составляет плюс-минус 10 минут. В некоторых районах может доходить до получаса. Наиболее загружены машины по-прежнему с 6 до 8 утра.

Во время морозов таксисты помогают водителям заводить автомобили. Для этого машина такси выезжает на указанное клиентом место.

Оператор такси «Вояж Люкс» Юлия также отмечает рост числа заказов с 15 января:

«Стало больше в разы. А вот машин — меньше: некоторые из тех, что на дизельном топливе, не завелись. В таком случае предупреждаем людей, что нужно будет чуть дольше подождать: не хватает автомобилей на все заказы».

На вопрос о том, изменилось ли время ожидания такси в морозную погоду, оператор сказала, что иногда оно составляет 5−7 минут, а иногда можно и 30 прождать.

«Допустим, заказ из центра, а все машины освободились на востоке. Но эта проблема не появляется во время морозов, она обычная», — пояснили в службе такси.

Цены в «Вояж Люкс» на время холодов не поднимают.

В такси «Пират» расценки также остались прежними. В службе говорят, что в плохую погоду всегда больше звонков. Не только в мороз — дождь, сильный ветер, жара. Так что небывалого увеличения числа заказов за последние дни здесь не отмечают:

«По утрам у нас и так все машины заняты. А сильные морозы стояли только пару дней. Если бы они держались недели две, можно было бы о чем-то говорить».