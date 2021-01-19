|
Министр лесного хозяйства Беларуси: мы сработали в историческом максимуме по выручке и экспорту нашей продукции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О работе лесной отрасли, техническом переоснащении профильных предприятий и заготовке древесины говорили во Дворце Независимости. Глава государства принял с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказал журналистам Виталий Дрожжа, Президент поставил задачу и дальше создавать производства по выпуску топливных пеллет, кроме того, пересмотреть использование местных видов топлива.
Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр лесного хозяйства Беларуси: мы сработали в историческом максимуме по выручке и экспорту нашей продукции
Новости Беларуси. О работе лесной отрасли, техническом переоснащении профильных предприятий и заготовке древесины говорили во Дворце Независимости. Глава...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)