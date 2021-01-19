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Литва из-за ремонта отключила две ЛЭП с Беларусью

19.01.2021 17:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Из-за ремонтных работ на этой неделе отключены две линии электропередач (ЛЭП) по 330 киловольт между Литвой и Беларусью. Об этом сообщил литовский оператор электропередающей системы Litgrid.

Глава Центра управления системой Litgrid Гинтаутас Монкявичюс сказал, что отключение ЛЭП было запланировано и производится при координировании действий между операторами всех стран региона, пишет портал Delfi.

"Сейчас надежность систем Балтийских стран обеспечивается посредством использования пропускных мощностей межсистемных сечений всего региона", - сказал Г. Монкявичюс.

При реорганизации важной передающей сети северо-восточной Литвы для синхронизации с сетями материковой Европы в понедельник отключена линия Игналинская АЭС - Поставы.

Между тем, по просьбе белорусского оператора, по причине плановых работ со вторника до конца недели отключена линия Вильнюс-Молодечно.

Литву и Беларусь соединяют четыре ЛЭП по 330 киловольт и шесть ЛЭП по 110 киловольт. В 2019 году была отключена и демонтирована самая мощная ЛЭП в 750 киловольт Игналинская АЭС - Минская ТЭЦ-5.

В 2025 году, проводя в жизнь проект синхронизации, Литва отключит все линии с Беларусью и Калининградской областью России.

 
 
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Из-за ремонтных работ на этой неделе отключены две линии электропередач (ЛЭП) по 330 киловольт между Литвой и Беларусью. Об этом сообщил литовский оператор...
 
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