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Беларусь готова к выпуску отечественного электромобиля - НАН

19.01.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Беларусь готова наладить производство отечественного электромобиля, который будет на 100% из отечественных комплектующих, сообщил в правительстве председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков, представляя проект программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы.

© Sputnik / Антон Денисов
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"Мы готовы сейчас при инвестициях создать на базе своих разработок полностью свой электромобиль", - сказал он.

При этом, отметил Гусаков, отечественный электромобиль будет работать на недорогой батарее, за счет чего удастся снизить стоимость новинки.

"Точно не литий-ионные, они дорогие, а в легковом авто батарея – это половина стоимости машины. Возможно, графеновые или графено-свинцовые", - отметил руководитель НАН и почеркнул, что уже до конца января 2021 года специалисты испытают белорусскую батарею.

Ранее, в сентябре 2020 года, первый замминистра промышленности Сергей Гунько сообщал, что на первом этапе планируется произвести от 500 до 1000 экземпляров легковых авто в стране.

Электромобиль по госзакупке

По программе развития электротранспорта в Беларуси планируют ввести меры поддержки для тех, кто пожелает купить электромобиль. Не исключено, что введут льготное кредитование на электротранспорт. А разработки ученых включат в государственные программы.

© Sputnik Артем Бордовский
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В госзакупках будут участвовать не только легковые авто на двигателе внутреннего сгорания, но и электромобили, сделанные в Беларуси.

В программе также продумают утилизацию электротранспорта, в частности – батарей (эта проблема пока не решена), а также расширят сеть зарядных станций.

На сегодня в Беларуси около 1,6 тысячи единиц легковых электроавто. По заверениям НАН, страна будет равняться на Норвегию, там доля электромобилей по продажам превысила 50%.

Электробусы вместо автобусов?

В стране увеличат и долю общественного электротранспорта. К 2025 году она будет составлять до 30%. Как считают в Академии наук, общественный электротранспорт себя оправдал. Налажен выпуск отечественных троллейбусов и электробусов. А для страны это актуально еще и потому, что в строй ввели Белорусскую АЭС.

Проект программы развития электротранспорта разработала Национальная академия наук вместе с другими заинтересованными ведомствами.

Ранее некоторые белорусские компании заявили, что заменят весь свой служебный транспорт на электрический. Такие планы есть и у компании "Беларусьнефть". Реализацию задумки там назвали весьма вероятной и очень перспективной.

 
Теги: Минск
 
 
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Ученые наладят производство белорусского электроавтомобиля, а власти доведут долю общественного электротранспорта до 30%.
 
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