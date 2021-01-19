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Перенос ЧМ из Беларуси: в Кремле сожалеют, но воздержались от поддержки Минска

19.01.2021 17:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения Чемпионата мира по хоккею - 2021 в России вместо Беларуси.

«Пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея, все-таки это та организация, которая принимает решение», - заявил Песков.

Из-за переноса турнира из Беларуси он только посожалел что «такие решения пришлось принять» и воздержался от дальнейшей поддержки официального Минска.

«Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», – цитирует Пескова «Р-Спорт».

История вопроса

11 января состоялась встреча Александра Лукашенко и главы IIHF Рене Фазеля. Лукашенко заверял, что нет никакой опасности в проведении чемпионата в Беларуси, однако окончательный ответ не получил. После этого Фазель рассказал, что прилетал на переговоры в Минск, чтобы стимулировать диалог власти с оппозицией. 

Тем временем, косметическая компания Nivea, один из основных спонсоров ЧМ по хоккею 2021 года, отказала в финансировании, если чемпионат будет проходить в Минске. Аналогичное решение приняла компания Skoda - еще один ключевой спонсор чемпионата, а позже и компания Liqui Moly.

Итогом стало то, что 18 января объявили, что ЧМ в Минске не состоится. В ИИХФ решили, что обеспечить безопасность в этой ситуации невозможно.

В Беларуси продолжаются мирные акции протеста граждан, не согласных с результатами выборов и действиями режима: больше 5 месяцев происходит противостояние, акции жестоко подавляются силовиками.

Из-за этой ситуации лишить Беларусь чемпионата IIHF призывал ряд крупных организаций - спортивных и политических, включая Европарламент. Они отмечали, что это связано с систематическими нарушениями прав человека в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения Чемпионата мира по хоккею - 2021 в России вместо Беларуси.
 
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