Перенос ЧМ из Беларуси: в Кремле сожалеют, но воздержались от поддержки Минска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения Чемпионата мира по хоккею - 2021 в России вместо Беларуси.

«Пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея, все-таки это та организация, которая принимает решение», - заявил Песков.

Из-за переноса турнира из Беларуси он только посожалел что «такие решения пришлось принять» и воздержался от дальнейшей поддержки официального Минска.

«Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», – цитирует Пескова «Р-Спорт».

История вопроса

11 января состоялась встреча Александра Лукашенко и главы IIHF Рене Фазеля. Лукашенко заверял, что нет никакой опасности в проведении чемпионата в Беларуси, однако окончательный ответ не получил. После этого Фазель рассказал , что прилетал на переговоры в Минск, чтобы стимулировать диалог власти с оппозицией.

Тем временем, косметическая компания Nivea, один из основных спонсоров ЧМ по хоккею 2021 года, отказала в финансировании, если чемпионат будет проходить в Минске. Аналогичное решение приняла компания Skoda - еще один ключевой спонсор чемпионата, а позже и компания Liqui Moly.

Итогом стало то, что 18 января объявили, что ЧМ в Минске не состоится . В ИИХФ решили, что обеспечить безопасность в этой ситуации невозможно.

В Беларуси продолжаются мирные акции протеста граждан, не согласных с результатами выборов и действиями режима: больше 5 месяцев происходит противостояние, акции жестоко подавляются силовиками.

Из-за этой ситуации лишить Беларусь чемпионата IIHF призывал ряд крупных организаций - спортивных и политических, включая Европарламент. Они отмечали, что это связано с систематическими нарушениями прав человека в стране.