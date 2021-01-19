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Перенос ЧМ из Беларуси: в Кремле сожалеют, но воздержались от поддержки Минска
Источник материала: БДГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения Чемпионата мира по хоккею - 2021 в России вместо Беларуси.
«Пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея, все-таки это та организация, которая принимает решение», - заявил Песков.
Из-за переноса турнира из Беларуси он только посожалел что «такие решения пришлось принять» и воздержался от дальнейшей поддержки официального Минска.
«Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», –
История вопроса
11 января
Тем временем, косметическая компания Nivea, один из основных спонсоров ЧМ по хоккею 2021 года,
Итогом стало то, что 18 января объявили, что ЧМ в Минске
В Беларуси продолжаются мирные акции протеста граждан, не согласных с результатами выборов и действиями режима: больше 5 месяцев происходит противостояние, акции жестоко подавляются силовиками.
Из-за этой ситуации лишить Беларусь чемпионата IIHF призывал ряд крупных организаций - спортивных и политических, включая Европарламент. Они отмечали, что это связано с систематическими нарушениями прав человека в стране.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения Чемпионата мира по хоккею - 2021 в России вместо Беларуси.
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