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Биткоин и акции Tesla инвесторы причислили к ценовым пузырям

19.01.2021 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 90% инвесторов, опрошенных Deutsche Bank в январе, обеспокоены образовавшимися ценовыми пузырями на финансовых рынках.

При этом наибольшие опасения у них вызывают криптовалюта биткоин и акции американских технологических компаний.

Отвечая на вопрос о том, как изменится стоимость биткоина, выросшего в цене на 300% в прошлом году, и акций изготовителя электромобилей Tesla, взлетевших почти на 750%, большинство инвесторов предположили, что в ближайшие 12 месяцев эти активы с большей вероятностью упадут в цене вдвое, чем подорожают.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Почти 90% инвесторов, опрошенных Deutsche Bank в январе, обеспокоены образовавшимися ценовыми пузырями на финансовых рынках.
 
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