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Источник записи из КГБ Беларуси про убийство Шеремета дал показания в Украине: «Мне была обеспечена государственная охрана 24 часа в сутки»

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом он сам рассказал в интервью Настоящему Времени.

Макар, оппозиционный активист и представитель «Белорусского народного трибунала», был тем, кто предоставил изданию EUobserver запись разговора от 2012 года, на которой обсуждается убийство Павла Шеремета.

24-минутная запись была, предположительно, сделана в кабинете главы КГБ во время совещания о начале работы секретного седьмого отдела антитеррористического подразделения «Альфа».

По информации источников Макара, спецподразделение «Альфа» было создано в 2012 году в том числе для решения задач по террору и устранению политических конкурентов. В 2008-2012 годах КГБ Беларуси возглавлял Вадим Зайцев.

Исследование петербургской АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов», проведенное по заказу телеканала «Настоящее Время», подтвердило подлинность аудиозаписи.

Макар рассказал Настоящему Времени, что лично он не предупреждал в 2012 году, когда получил запись, ни российские, ни украинские власти о ставших ему известными намерениях белорусских силовиков, а украинским спецслужбам о записи стало известно только в январе 2021 года.

Ранее в интервью «Новой газете» он говорил, что в 2012 году «информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД».

— Когда вы собираетесь в Киев, чтобы дать показания Генпрокуратуре Украины по делу об убийстве Павла Шеремета?

— Я был в Украине с 12 по 16 января. Позавчера я вернулся. Как я уже говорил, после публикации моей информации, которая касается записи в кабинете председателя КГБ Беларуси, ко мне обратились украинские дипломаты.

В ходе нашей беседы были достигнуты договоренности о том, что я буду сотрудничать со следствием, которое касается именно возбужденного дела по поводу убийства Павла Шеремета. Позже со мной связались спецслужбы Украины, я также подтвердил, что я готов сотрудничать и дать какие-то показания в ходе проведения каких-то следственных действий.

Позже мне передали информацию, что хотели бы, чтобы я прилетел в Украину по поводу того, чтобы были проведены следственные действия со мной. Украинская сторона сообщила, что у них абсолютно нет оснований мне не доверять.

Предоставленная мной информация доказывает причастность белорусских спецслужб к данному преступлению, что непосредственно именно госструктуры, специальное подразделение Беларуси, являются заказчиком данного преступления.

В Украине я чувствовал себя в полной безопасности. Я убедился в том, что украинские спецслужбы подтвердили то, что все было в рамках наших договоренностей. Мне была обеспечена государственная охрана 24 часа в сутки, работала она безупречно и профессионально. Я вылетел назад в Вильнюс 16-го числа.

— Вы можете подробнее рассказать о следственных действиях, которые прошли?

— Я дал очень много информации, на мой взгляд, которая касается непосредственно доказательной базы и того, что заказчиком являются белорусские спецслужбы.

К огромному сожалению, рассказать что-то более подробно я не могу, потому что у меня есть обязательства перед следственными органами, которые могут навредить следственным действиям. Поэтому, к сожалению, я не могу больше ничего сказать.

— Вы можете сказать, как запись этого разговора попала к вам в руки? Будет ли проведена экспертиза по поводу подлинности этой записи?

— Да, конечно. Запись попала ко мне именно тогда, когда она сделалась, – в 2012 году. Я уже сообщал, что на записи я услышал, что хотят ликвидировать моего друга Олега Алкаева. Я обратился сразу же к американским дипломатам, чтобы они предоставили какую-то помощь.

Позже я узнал, что к Олегу Алкаеву обратилась криминальная полиция Германии, что ему необходимо предоставить охрану, также с просьбой, чтобы он не уезжал из города Берлина, а также и Германии, потому что его жизни угрожает опасность. Я понял, что американская сторона сделала какие-то необходимые мероприятия и предупредила о том, что готовится преступление.

Также я уверен, что был предупрежден и Павел Шеремет, который тогда проживал в Российской Федерации. И, наверное, Дудкин и Бородач. Больше у меня никакой информации не было. Потом я сопоставил мои личные убеждения.

Мне как-то при разговоре Олег Алкаев говорил, что после того, как к нему обратилась полиция Германии с тем, что его жизни угрожает опасность, он разговаривал с Павлом, и он ему сказал: «Будь осторожен, потому что есть информация, что меня хотят устранить». Но, на мой взгляд, и я спрашивал у Олега, Павел абсолютно ничего не ответил.

В принципе, я понимаю, он не был предупрежден, потому что если бы его предупредили, конечно, он бы Олегу все рассказал. Я думаю, если бы его предупредили, может быть, он и сам бы позвонил Олегу и предупредил бы его, но этого не произошло.

— Украинские спецслужбы знали об этой записи до момента ее обнародования, например после убийства Павла Шеремета – после июля 2016 года, – или они узнали только в январе, когда все стало известно всем?

— Да, они узнали только в январе. Когда я находился на следственных действиях в Национальной полиции Украины, мне были предоставлены именно написанные публикации, в которых написано, что я предупредил и Российскую Федерацию, и Украину. Но априори я этого сделать не мог.

Первое – потому что я не предупреждал о том, что готовится преступление именно по поводу убийства Павла Шеремета. И второе – в 2012 году Павел Шеремет, по моей информации, находился в Российской Федерации, он проживал в городе Москве. И я не мог предположить, что он в каком-то году уедет в Украину.

— Почему вы не посчитали нужным обнародовать эти записи сразу после убийства Павла Шеремета?

— Я уже говорил об этом. Я не занимался политической деятельностью, не было смысла публиковать данные записи, которые находились у меня. И именно сейчас я это сделал, потому что, полагаясь на то, как поступает белорусский народ, я увидел его единство, я увидел, что народ уже готов бороться с тем диктаторским режимом, который на сегодняшний день существует в Беларуси. И я принял такое решение – публиковать всю свою информацию именно для поддержки народа Беларуси.

И именно после всех этих публикаций и [после] убийства Павла Шеремета, о котором я узнал более подробно – я почитал информацию и понял, что его взорвали в автомобиле, я сопоставил информацию, ту, которая была на записи, – там тоже планировалось устранение Павла Шеремета именно закладкой, которая будет положена в машину.

Собственно, так и произошло. И, на мой взгляд, это похоже на показательное убийство, это очень похоже на диктаторский режим Лукашенко.

— Какая у вас версия – почему Шеремет так был опасен для Лукашенко?

— По моей информации, именно Павел Шеремет являлся хранителем той информации, которая очень сильно ударила бы по диктаторскому режиму Лукашенко. Очевидно прослеживается то, что Лукашенко имел личную неприязнь именно к Павлу Шеремету.

Та информация, которая имеется непосредственно у меня, я думаю, в скором времени я постараюсь ее обнародовать, и она явно докажет то, что именно белорусский диктаторский режим был причастен к данному преступлению.

***

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, в его машине сработало взрывное устройство. Дело в отношении исполнителей убийства Шеремета передано в суд, а по заказчикам – выделено в отдельное уголовное производство, расследование по которому продолжается.

По версии следствия, организатором убийства был военнослужащий сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко. Детский хирург Юлия Кузьменко подкладывала бомбу и приводила ее в действие, а военная медсестра Яна Дугарь выясняла, где рядом с домом установлены камеры.

19 января Шевченковский районный суд Киева продолжит заседание по делу об убийстве Шеремета.

 
 
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Бывший сотрудник белорусского спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар, опубликовавший запись с обсуждением убийства журналиста Павла Шеремета, дал показания в...
 
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