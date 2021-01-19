Новый ноутбук Xiaomi оценили в 600 долларов. Какие у него характеристики

Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила новый лэптоп под названием Mi Notebook 14 (IC). Об этом сообщает ресурс FoneArena .





Устройство оснащается экраном на 14 дюймов с разрешением Full HD (максимальная яркость панели — 250 нит). В активе процессоре Intel Core i5−10210U, встроенный графический видеочип Intel UHD Graphics 620, а также полноценная дискретная видеокарта от компании NVIDIA — GeForce MX250 (2 ГБ).

Лэптоп оснащается встроенном HD-веб-камерой, 8 ГБ оперативной памяти (2666 МГц), а также 256 или 512 ГБ постоянного хранилища на SSD-диске. Батарея — на 46 Вт/ч. В компании утверждают, что ее полного заряда хватит до десяти часов работы без подключения к розетке. Кроме того, ноутбук поддерживает 65-ваттную зарядку и оснащается динамиками, поддерживающими DTS.





Из доступных разъемов — два USB 3.1, один USB 2.0, HDMI 1.4b, а также USB-C. На аппарат предустановленна операционная система Windows 10, не отказались и от 3,5-мм гнезда для наушников.

В Индии, где изначально презентовали лэптоп, за него просят от 600 долларов.