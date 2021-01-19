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Чиновники хотят переписать Трудовой кодекс и ввести новшества по трудовой миграции
Источник материала: Tut.by
В Беларуси намерены внести очередные изменения в Трудовой кодекс. Из возможных заметных новшеств — урегулировать вопросы перевода работников на «удаленку» и ввести новые ограничения по совместной работе супругов и близких родственников на одном предприятии. Кроме того, чиновники также хотят внести новшества и по другим документам, которые касаются трудовой миграции, в том числе выезда белорусов на заработки, а также объединений нанимателей. Все это предусмотрено
Что планируют изменить в Трудовом кодексе
Одно из возможных новшеств касается удаленной работы. В январе 2020 года в обновленной версии Трудового кодекса появилось такое понятие, как дистанционная работа. При таком формате нанимателю не нужно оборудовать рабочее место, а работник может выполнять свои трудовые обязанности в любом месте, где удобно ему. При этом рабочий график и отпуска для дистанционных работников у конкретного нанимателя должны быть такими же, как для работающих в офисе.
Сейчас чиновники хотят урегулировать вопросы с переводом работников на удаленную работу — без заключения нового трудового договора о дистанционной работе. Об этом говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год (оно имеется в распоряжении редакции).
В планах также — ввести новые ограничения по совместной работе супругов и близких родственников на некоторых предприятиях.
Сейчас совместная работа супругов и близких родственников запрещена в государственных организациях (в уставном фонде которых 100% акций принадлежит государству), если они оба занимают одну из позиций — руководителя или главбуха (их заместителей), кассира. Если только один из супругов или близких родственников оформлен на одну из этих позиций, а второй — нет (трудится, к примеру, обычным рабочим), то в таком случае не запрещена совместная работа. То есть не должно быть прямого подчинения.
Сейчас чиновники хотят ввести такие ограничения и на организации, в уставном фонде которых от 50% акций и больше приходится на государство. Это ограничение также хотят внести в Закон «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией».
Проект изменений в Трудовой кодекс намерены подготовить к сентябрю, а в декабре направить на рассмотрение в парламент.
Что хотят сделать для привлечения иностранных работников
На нынешнюю пятилетку правительство
На 2021 год запланировали «создание привлекательных условий для переезда в
Чтобы привлечь дополнительную рабочую силу из-за границы, чиновники хотят пересмотреть критерии, по которым трудовых мигрантов относят к высококвалифицированным работникам. Также могут ввести понятия «сезонные работники» и «член семьи трудящегося-иммигранта».
Рассматривают также возможность формировать список дефицитных профессий и не востребованных белорусами вакансий, чтобы заполнять их иностранцами. Для этого также хотят упростить порядок осуществления трудовой деятельности такими работниками.
Для защиты трудовых иммигрантов хотят закрепить их право вступать в профессиональные союзы нанимателя.
Чиновники также планируют привести в соответствие планируемые изменения в законодательство по внешней трудовой миграции с Трудовым кодексом. Среди прочего хотят урегулировать вопросы по дистанционной работе трудящихся-мигрантов.
Что могут изменить для выезжающих на заработки белорусов
Власти также намерены ввести изменения и по белорусам, выезжающим на заработки за границу. Так, для защиты прав трудовых эмигрантов хотят откорректировать термин «иностранный наниматель» и ввести запрет на трудоустройство трудящихся-эмигрантов к нанимателям, не являющимся непосредственными. По всей видимости, речь идет о тех, кто трудоустраивается за границей через белорусские компании-посредники.
Между тем для таких компаний и ИП, которые занимаются трудоустройством белорусов за границей, хотят пересмотреть их обязанности. Что конкретно, пока неизвестно.
Также чиновники хотят усовершенствовать миграционный учет белорусов, которые самостоятельно выезжают на работу за границу. В частности — стимулировать, чтобы выезжающие на заработки сообщали об этом органам внутренних дел, в том числе о сроке выезда, характере и месте работы. Как стимулировать, пока неизвестно. Также хотят усовершенствовать взаимодействие органов внутренних дел и наших дипломатов по вопросам трудовой миграции.
Подготовить новшества по трудовой миграции планируют к ноябрю этого года, а в феврале 2022-го внести на рассмотрение в парламент.
Что хотят изменить для объединений нанимателей
Некоторые новшества хотят ввести в Закон «Об объединениях нанимателей». Их подготовкой займутся, как планируется, Минтруда, Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП», Совет по развитию предпринимательства.
В обосновании, зачем намерены ввести изменения, говорится о том, что в Беларуси правовой статус объединений нанимателей на законодательном уровне не определен.
В законопроекте хотят прописать условия и порядок создания объединений нанимателей, цели и принципы их деятельности, права и обязанности, порядок формирования их имущества и ликвидации.
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В Беларуси намерены внести очередные изменения в Трудовой кодекс. Кроме того, чиновники также хотят внести новшества и по другим документам, которые касаются...
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