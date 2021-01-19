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К слепому мужчине вернулось зрение после пересадки искусственной роговицы нового типа
Источник материала: Tut.by
Слепой мужчина в Израиле вновь
Имплант KPro разработали в компании CorNeat, он стал первым в своём роде. Искусственную роговицу пересаживают прямо в глазное яблоко, заменяя повреждённую или деформированную роговицу без донорских тканей. Эффект
Роговица — прозрачный слой, который покрывает и защищает переднюю сторону глаза. Со временем роговица может деградировать из-за травм или болезней, лишив человека зрения.
Искусственные импланты роговицы глаза
Кроме того, в нём применяют «биомиметический материал», который расположен на специальной «юбке». За счёт этого имплант становится полноценной частью глаза пациента в течение нескольких недель, позволяет повысить остроту зрения по сравнению с другими решениями и ускоряет восстановление.
CorNeat получила одобрение ещё на десять имплантаций KPro в качестве испытаний в Израиле. Компания также планирует провести две операции в Канаде и находится в стадии одобрения ещё шести на территории Франции, США и Нидерландов.
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Имплант внедрили прямо в стенку глаза без донорской ткани - эффект проявился мгновенно.
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