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К слепому мужчине вернулось зрение после пересадки искусственной роговицы нового типа

19.01.2021 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Слепой мужчина в Израиле вновь обрёл зрение после того, как ему имплантировали искусственную роговицу KPro. После операции 78-летний пациент смог различить членов семьи и увидеть цифры на таблице для проверки зрения, сообщает TJournal.


Фото: скриншот CorNeat

Имплант KPro разработали в компании CorNeat, он стал первым в своём роде. Искусственную роговицу пересаживают прямо в глазное яблоко, заменяя повреждённую или деформированную роговицу без донорских тканей. Эффект проявляется сразу после операции, утверждают авторы разработки.

Роговица — прозрачный слой, который покрывает и защищает переднюю сторону глаза. Со временем роговица может деградировать из-за травм или болезней, лишив человека зрения.

Искусственные импланты роговицы глаза существовали и раньше — их устанавливали пациентам с деградацией роговицы в качестве последней меры из-за сложности операции. Однако по утверждению CorNeat, её разработка проста в имплантации и требует минимального количества швов и разрезов.

Кроме того, в нём применяют «биомиметический материал», который расположен на специальной «юбке». За счёт этого имплант становится полноценной частью глаза пациента в течение нескольких недель, позволяет повысить остроту зрения по сравнению с другими решениями и ускоряет восстановление.

CorNeat получила одобрение ещё на десять имплантаций KPro в качестве испытаний в Израиле. Компания также планирует провести две операции в Канаде и находится в стадии одобрения ещё шести на территории Франции, США и Нидерландов.

 
 
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Имплант внедрили прямо в стенку глаза без донорской ткани - эффект проявился мгновенно.
 
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