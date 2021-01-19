ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр экономики Беларуси: прорабатываем создание семи госкорпораций в промышленном секторе

19.01.2021 18:21 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание госкорпораций. В Минэкономики представили проект программы социально-экономического развития до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр экономики Беларуси: прорабатываем создание семи госкорпораций в промышленном секторе

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:  
На начальном этапе прорабатываем создание семи государственных корпораций в промышленном секторе. Что это позволит? Во-первых, объединить ресурсы и сократить издержки, по-новому решать вопросы с финансовым оздоровлением ряда организаций. Во-вторых, повысить отдачу от государственных активов, в первую очередь за счет совершенствования системы управления ими.  

«Можем выглядеть очень достойно на мировом уровне». Дзермант о проекте программы социально-экономического развития

Хочу проинформировать, что отработали перспективы по первой пилотной госкорпорации сельхозмашиностроения, которая объединит порядка 30 предприятий с общим объемом выручки более 3 миллиардов рублей. Планируем, что она станет значимым игроком на мировом рынке сельскохозяйственной техники.  

Вадим Гигин: важный момент для нынешнего года – широкое обсуждение (читайте здесь).  

Люди в материале: Александр Червяков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОБСЕ пока не видит возможности для диалога в Беларуси между оппозицией и властью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by