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Министр экономики Беларуси: прорабатываем создание семи госкорпораций в промышленном секторе
19.01.2021 18:21 — Разное |
Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание госкорпораций. В Минэкономики представили проект программы социально-экономического развития до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Хочу проинформировать, что отработали перспективы по первой пилотной госкорпорации сельхозмашиностроения, которая объединит порядка 30 предприятий с общим объемом выручки более 3 миллиардов рублей. Планируем, что она станет значимым игроком на мировом рынке сельскохозяйственной техники.
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Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание...
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