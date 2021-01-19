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Адвокат: несмотря на неважное самочувствие, Игорь Лосик прекращать голодовку не намерен

19.01.2021 18:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Голодающий уже 36 дней политзаключенный Игорь Лосик чувствует себя ослабленным, но намерен продолжать голодовку, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.

 

Адвокат: несмотря на неважное самочувствие, Игорь Лосик прекращать голодовку не намерен

 

Защитник 19 января посетил блогера в жодинской тюрьме. "Игорь чувствует себя неважно, ощущает слабость. Медики посещают его ежедневно, спрашивают о наличии жалоб, измеряют давление. В течение дня оно у него очень нестабильное", — отметил он.

По словам адвоката, несмотря на неважное самочувствие, Лосик заявляет, что прекращать голодовку не намерен и "будет голодать дальше".

"С ним постоянно ведет беседу психолог. Я знаю, что с ним на предмет продолжения голодовки разговаривали оперативные сотрудники администрации исправительного учреждения, но безрезультатно", — отметил защитник.

С Нового года Лосик не получал корреспонденцию, и только в минувшую пятницу, 15 января, ему передали около 80 писем, в субботу — около 10 открыток и накануне еще около 20 писем, продолжил Лепретор. "Это все письма, датированные концом декабря прошлого года. Сейчас Игорь активно на них отвечает", — сказал он.

18 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в рамках обсуждения ситуации с политзаключенными в стране рассказала историю Лосика спецпредставителю ЕС по правам человека Эймону Гилмору.

Гилмор поинтересовался, как ЕС может помочь политзаключенным в Беларуси. Он пообещал, что будет делать все возможное, чтобы как можно скорее добиться освобождения узников совести.

Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" предположил, что это сделано "с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекал предельный срок его содержания по предыдущему обвинению".

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

 
 
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Голодающий уже 36 дней политзаключенный Игорь Лосик чувствует себя ослабленным, но намерен продолжать голодовку, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.  
 
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